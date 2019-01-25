İki Yakanın Ezgileri

Dostluk türkülerinin seslendirildiği gecenin izleyicileri arasında Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia da vardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, 2018-2019 sanat sezonunun ikinci yarısına etkileyici bir konserle başladı. Türk ve Yunan sanatçıların sahne aldığı Bodrum Oda Orkestrası konseri, iki ülke arasındaki dostluğu daha da pekiştirdi.

Şef Nikos Haliassas yönetimindeki konserin ilk yarısında, Türkiye'nin dünyaca ünlü keman sanatçısı Cihat Aşkın, Yunan zeybeğinin ardından Türk halk türküsü Haydar Haydar'ı seslendirdi. Türk ve Yunan bestecilerin eserlerinin seslendirildiği programın ikinci yarısında ise Yunanistan'dan Mezzo-Soprano İnez Zikou ile Buzuki sanatçısı Konstantinis Gedikis sahne aldı. Bu bölümde ünlü Yunan besteci Mikis Teodorakis'in Zorba Bale süiti, AASSM'nin muhteşem akustiğinde Buzuki ve orkestra eşliğinde yankılandı.

İzmirli sanatseverler büyük ilgi gösterdiği konserde sanatçılar dakikalarca ayakta alkışlandı. Bodrum Oda Orkestrası Koordinatörü Numan Pekdemir, yaptığı konuşmada bu konserin gerçekleşmesinden dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na ve AASSM yönetimine teşekkür etti. Konseri Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia da izledi.