İki yaşındaki kızını böyle şımarttı: Tanrı bana bu güzel bebeği bir sebeple verdi - Son Dakika

İki yaşındaki kızını böyle şımarttı: Tanrı bana bu güzel bebeği bir sebeple verdi

07.04.2021 13:34
İki yaşındaki kızını böyle şımarttı: Tanrı bana bu güzel bebeği bir sebeple verdi, System.String[]

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTIGrammy ödüllü rap'çi Cardi B, geçtiğimiz günlerde 2 yaşındaki kızı Kulture Kiari Cephus ile birlikte alışverişe çıktı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Grammy ödüllü rap'çi Cardi B, geçtiğimiz günlerde 2 yaşındaki kızı Kulture Kiari Cephus ile birlikte alışverişe çıktı. Küçük kızı için, ünlü moda markalarının imzasını taşıyan ürünler satın alan 28 yaşındaki Cardi B., bunları da sosyal medya hesabından paylaştı.

KENDİM İÇİN BÖYLE ALIŞVERİŞ YAPMIYORUM

Gerçek adı Belcalis Marlenis Almánzar olan Cardi B, eşi Offset'ten dünyaya gelen kızı Kulture için satın aldıklarnı takipçilerine sergilerken "Alışveriş çılgınlığına kapıldım. Tanrı bana bu güzel bebeği bir nedenle verdi" diye yazdı. Cardi B, kızına aldığı yedi tane el çantasını gözler önüne serdiği paylaşımında "Kendim için yaptığımdan daha fazla alışverişi kızım için yaptım" diye belirtti.

KIZI İÇİN EN İYİSİNİ DİLİYOR

Cardi B, uğruna, sahip olduğu 84.5 milyon dolarlık servetinden avuç avuç para akıttığı küçük kızı Kulture ile ilgili olarak "Kulture'un akıllı ve kıvrak zekalı olmasını istiyorum. Onun kendisini "durdurulamaz" hissetmesini istiyorum. Onun mütevazı olmasını istiyorum" demişti. Cardi B, kızı için bir Instagram sayfası açtı ve onun 1.7 milyon takipçisiyle de lüks hayatlarından bazı kesitler paylaşıyor.

KENDİSİ DE MARKA TUTKUNU

Çocukluk ve gençlik yıllarını ekonomik zorluklar içinde geçiren Cardi B, bir dönem de kendisi için satın aldığı binlerce dolar değerinde çantalarla gündeme oturmuştu. Bunları satın almak bir yana sosyal medyada sergilediği için eleştirilen Cardi B'nin, bu tavırlarıyla parasız geçen çocukluğunun acısını çıkarmaya çalıştığı ileri sürülmüştü. Dünyanın en pahalı çana koleksiyonlarından birine imzasını atan Hermes'in Birkin çantalarından satın alan Cardi B; bu yüzden sosyal medya trollerinin de saldırısına uğramıştı. Cardi B, kocası Offset ile gittiği o alışverişte 128 bin 662 dolarlık bir dizi yeni çanta aldı.

LÜKS TUTKUSU ELEŞTİRİ KONUSU OLMUŞTU

Cardi B'nin gerçek adı Kiari Kendrell Cephus olan kocası Offset de bu eleştirilere Offset "Siyah insanların da lüks tüketim ürünlerine ulaşabilmesinin tartışma konusu olmaması gerektiğini" savundu. Cardi B de Instagram TV'de paylaştığı bir videoda bütün bu eleştirilerin kendisine ilginç geldiğini belirterek "Beyaz ünlüler böylesine incelenmiyor" diye yanıt vermişti.

'ŞÖHRETİMİ BİR TÜRK'E BORÇLUYUM'

Amerikalı ünlü rap şarkıcısı Cardi B, katıldığı bir radyo programında New York'ta kasiyer olarak çalıştığı marketin Türk müdürünün tavsiyesiyle markete komşu olan striptiz kulübünde çalışmaya başladığını ve şöhreti yakaladığını söylemişti. Cardi B, striptiz kulübünde karaoke şarkı söyleyip, dans edip soyunurken keşfedildiğini anlattı. Türk müdürün işe geç geldiği için kendisini işten çıkarmak zorunda kaldığını itiraf eden rapçi, "Bana 'Geçim sıkıntısı çektiğini biliyorum. Çok güzel kızsın, güzel bir vücudun var. Neden striptiz yapmıyorsun. Gel sana orayı ayarlayım' dedi. ve sahne hayatım öyle başladı" dedi.

MADDİ GÜÇLÜKLER İÇİNDE BÜYÜDÜ

Gerçek adı Belcalis Almanzar olan Cardi B, New York'ta 1992 yılında dünyaya geldi. Latin kökenlilerin ağırlıklı olarak yaşadığı kenar mahallelerden birinde büyüdü. Dominik Cumhuriyeti doğumlu bir baba ile Trinidadlı bir annenin kızı olan Cardi B'yi her iki ebeveyni de çalıştığı için büyükannesi büyüttü. Cardi B, ekonomik güçlükler yüzünden okula gidemediği için bir süpermarkette kasiyer olarak çalışmaya başladı. Fakat, o dönemde çok az para kazanıyordu.

BU TEKLİF HAYATINI DEĞİŞTİRDİ Sonra süpermarketteki patronu ona hayatını değiştirecek bir öneride bulundu: Striptiz kulüplerinde çalışmasını öğütledi ve ona "Tipin de bu işe müsait" dedi. Bu öneriyi dikkate alan Cardi B de bölgedeki kulüplerden birinde işe girdi. Gerçekten de bir anda dar bir çevrede de olsa adını duyurdu. O dönemde kazandığı parayla yarım bıraktığı eğitim hayatına devam etmeye başladı. Fakat ailesine bir türlü gerçeği, yani bir striptiz kulübünde çalıştığını söyleyemiyordu. Bunu yıllar sonra yaptığı bir röportajda itiraf etmişti.

ANNESİNE YALAN SÖYLEDİ Cardi B, annesine striptiz kulübünde çalıştığını söyleyemedi. Bunun yerine zengin bir çiftin çocuklarına bakıcılık yaptığını söyledi. Hatta bu konuda da bir hikaye uydurdu kendince: "Çocukların biri 8 diğeri 9 yaşında. Onların ev ödevlerine yardım ediyorum. Bunun karşılığında da bana günde 100 dolar ödüyorlar." Annesi tüm bu anlatılanlara inandı ve kızının bu işe devam etmesine izin verdi.

OKULA DÖNDÜ AMA YİNE BIRAKTI Oysa Cardi B, o parayı gece kulüplerinde striptiz yaparak para kazanıyordu. Annesi bilse belki bundan hoşlanmazdı ama o dönem Cardi B'ye bugünlere uzanan kapıyı araladı. Gece kulübünde sempatisini iyice artıran Cardi B, yine bir röportajında "Orada çalışmama beni bir sürü olumsuz gelişmeden korudu. O sayede okula devam edebildim" diye anlatmıştı. Fakat Cardi B, o süreçte eğitimini sürdürse de şöhret olduktan sonra okulu bıraktı.

ÜN GETİREN PROGRAM Striptiz gösterileri sayesinde sempati toplayan Cardi B yine o sayede bir TV programına dahil oldu. Kamera karşısında da milyonlarca kişinin ilgisini çekti ve sempatisini kazandı. O programın da rüzgarıyla kendisini bugünkü şöhretine taşıyacak olan Bodak Yellow adlı ilk single'ını yayınladı. Ondan sonra da müzik dünyasında şöhret basamaklarını koşarak tırmandı.

GRAMMY ÖDÜLLÜ Cardi B'nin kısacık zamanda kenar mahallelerden malikanelere uzanan öyküsünün özeti böyle. Genç şarkıcı birçok deneyimli meslektaşını da geride bırakarak Grammy Ödülü bile kazandı. Sadece mesleki başarılarıyla değil özel hayatıyla da gündemde Cardi B.

PARA HARCAMAYI SEVİYORLAR Ailede lüksü ve bol para harcamayı seven tek kişi Cardi B. değil. Kocası da en az onun kadar iddialı bu konuda. Geçen yıl 16 Ekim'deki doğum gününde Offset, karısına 4 milyon dolarlık bir elmas yüzük hediye etmişti. Toplam 100 karatlık bu elmas yüzük uzun süre basının gündeminde kaldı. Yetişme çağları zorluk içinde geçen, hatta parasızlıktan okulu bırakan Cardi B. geçtiğimiz yıl 10 aylık kızına aldığı pahalı hediyeyle de gündeme gelmişti. Yaklaşık 85 milyon dolar serveti olduğu belirtilen 27 yaşındaki şarkıcının, lüks bir mağazadan satın alıp 10 aylık kızının bileğine taktığı elmas bilezik ile sosyal medyada olay oldu.

KORONAVİRÜS MAĞDURLARINA YARDIM

Cardi B.den koronavirüs salgınından etkilenenlere yaptığı yardımla da gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı, işbirliği yaptığı bir moda firmasıyla birlikte başlattığı kampanya kapsamında ihtiyaç sahiplerine 42 gün boyunca her saat başı 1000 dolar yardım yaptı.

İki yaşındaki kızını böyle şımarttı: Tanrı bana bu güzel bebeği bir sebeple verdi

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin İki yaşındaki kızını böyle şımarttı: Tanrı bana bu güzel bebeği bir sebeple verdi - Son Dakika Magazin


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