İki yük gemisi Çanakkale Boğazı'nda çarpıştı - Son Dakika

İki yük gemisi Çanakkale Boğazı'nda çarpıştı

Çanakkale Boğazı'nda, buğday yüklü "M/V Levantes" gemisi ile fosfat yüklü "M/V Clıpper Como" adlı iki gemi çarpıştı. Facianın eşiğinden dönülen kazada ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, Bozcaada açıklarında yaşanan kazada ekipler bölgede deniz kirliliği olup olmadığı konusunda inceleme yapacağı öğrenildi.

Çanakkale Boğazı açıklarında, iki gemi çarpıştı. Alınan bilgiye göre, Rusya'dan Mısır'a giden 225 metre boyundaki buğday yüklü Marshall Adaları bayraklı "M/V Levantes" gemisi ile Fas'ın Jorf Lasfar Limanı'ndan Samsun'a giden fosfat yüklü 190 metre boyundaki Marshall Adaları bayraklı "M/V Clıpper Como" adlı iki gemi, Bozcaada açıklarında çatıştı. GEMİLER İÇİN KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI Gemi kaptanları, olayın ardından durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi.

Bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-13" ve "Türkeli" römorkörleri ile "KIYEM-1" isimli bot sevk edildi. İLK BELİRLEMELERE GÖRE CAN KAYBI YOK Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, ekiplerin bölgede deniz kirliliği olup olmadığı konusunda inceleme yapacağı, gemilerdeki hasarın tespiti için ise çalışma gerçekleştireceği öğrenildi.

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