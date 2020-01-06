İkinci Çiftlik Bank vurgununun zanlıları yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İkinci Çiftlik Bank vurgununun zanlıları yakalandı - Son Dakika

İkinci Çiftlik Bank vurgununun zanlıları yakalandı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çiftçilerden 20 milyon liralık vurgun yaparak kayıplara karışan iki kardeş Mardin'de jandarma ekiplerine teslim oldu.

İkinci Çiftlik Bank vurgununun zanlıları yakalandı, System.String[]

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çiftçilerden 20 milyon liralık vurgun yaparak kayıplara karışan iki kardeş Mardin'de jandarma ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 7 ay önce Silvan'a bağlı Gündüz köyünde çiftlik kuran iki kardeş, Diyarbakır'ın Silvan, Hazro, Bismil, Kulp ile Batman'ın Sason ilçelerindeki çiftçilerden yaklaşık 20 milyon lira değerindeki büyükbaş hayvanları alarak kayıplara karıştı. M.A. ve A.A.'dan bir süre haber alamayan köy sakinleri, zanlıları bulmak için harekete geçti. Mağdurlar, cep telefonlarını kapatıp sırra kadem basan kardeşlerin bulunması için emniyete başvurdu. Yapılan çalışmanın ardından M.A. ve A.A., ikna edilerek Mardin'in Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına teslim oldu. Silvan Cumhuriyet Savcılığınca şüphelilerin Mardin Cumhuriyet Savcılığında SEGBİS ile ifadesi alındı. Daha sonra tutuklanma istemi ile Silvan Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen iki kardeş, tutuklanarak Mardin Kapalı Cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Jandarma, Mardin, Silvan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 24 saattir haber alınamıyor
16 yaşındaki genç, çocuk odasında televizyon izlerken bir anda kanlar içerisinde kaldı Siirt'te 6'ncı kat balkonundan düşen liseli genç kız hayatını kaybetti Sevdiği kızın babasının öldürmekle tehdit ettiği iddia edilen genç intihar etti

Son Dakika Haberleri
03:24 İstanbul'da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi - Son Dakika Haber
03:11 'Dur' ikazına uymayan plakasız motosiklet 5 kilometre sonunda yakalandı - Son Dakika Haber
01:35 Bir hafta önce aldığı aracın üzerine çatı düştü - Son Dakika Haber
01:30 Venezuela: Maduro'nun Ulusal Meclis'te kontrolü ele geçirdiği seçimde neler yaşandı? - Son Dakika Haber
01:25 ABD Savunma Bakanı Esper: Amerikan askerlerinin Irak'tan ayrılması söz konusu değil - Son Dakika Haber
00:28 Kızıldeniz kıyısındaki 8 ülkeden yeni ittifak hamlesi - Son Dakika Haber
00:16 Son dakika: Savunma Bakanı Esper, ABD Irak'tan çekiliyor iddialarını yalanladı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 04:15:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İkinci Çiftlik Bank vurgununun zanlıları yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]