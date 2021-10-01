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İkinci el cep telefonlarında KDV indiriminin etkisi kısa zamanda görülecek - Son Dakika

İkinci el cep telefonlarında KDV indiriminin etkisi kısa zamanda görülecek

01.10.2021 14:00
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Yenileme merkezleri tarafından satışa sunulan ikinci el cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü.

Yenileme merkezleri tarafından satışa sunulan ikinci el cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü. Yenileme merkezi üst yöneticisi Mehmet Akif Özdemir bu düzenlemeyle ikinci el cep telefonu fiyatlarının kısa zamanda gerileyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile yenileme merkezleri ve bunlara bağlı yetkili satıcılar tarafından satışa sunulan yenilenmiş cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü. Düzenlemeyle birlikte yenileme merkezlerinin çalışmaları ve ikinci el cep telefonu satışlarındaki garanti koşulları merak edilmeye başlandı.

İNDİRİM FİYATLARA YANSIYACAK

İlk mağazasını geçtiğimiz günlerde hizmete alan Easycep'in CEO'su Mehmet Akif Özdemir, KDV indiriminin ikinci el cihaz fiyatlarına kısa sürede yansıyacağını belirterek, "İndirim haberinden sonra çalışmalara başladık. Kısa zaman içinde bizim de güzel haberlerimiz olacak. Bu indirimi mümkün olan en yüksek oranda fiyatlarımıza yansıtacağız" dedi.

Ülkemizde 2020 yılında yaklaşık, 20 milyon telefon el değiştirdiği bilgisini veren Özdemir, "Buradaki pazarın büyüklüğü 20 milyar TL. Bir telefonun ortalama 3-4 kez el değiştirdiğini biliyoruz. Bu telefonlardan bazıları aile ve arkadaş çevresi içinde kaldı. Ancak ne yazık ki büyük bir kısmı da kayıt dışı olarak alınıp satıldı. KDV indiriminin olumlu etkisi ile merdiven altında kayıtsız şekilde el değiştiren bu telefonlar kayıt altına alınmış olacak ve ekonomiye kazandırılacak" diye konuştu.

BU ALANDA HİZMET VEREN 8 ŞİRKET VAR

Özdemir, ikinci el cep telefonlarının yenilenme süreciyle ilgili, "Kullanılmış bir telefonu alıyoruz, uçtan uca dijitalleşmiş bir kontrol sisteminden geçiriyoruz. Ardından değişmesi gereken, hasarlı parçaları yine bilgisayar ortamında tespit ediyor ve değiştiriyoruz. Değişen tüm parçaları listeliyoruz. Ardından TSE bandrollü bir şekilde satışa çıkarıyoruz. Telefonu alan kişi bu listeyi görebiliyor. Tüm süreçlerimiz şeffaf olarak ilerliyor. Ticaret Bakanlığı buradaki tüm usul ve esasları bir lisans ile çerçeveledi. Yenilenmiş cihaz satabilmeniz için yenileme merkezi lisansına sahip olmanız gerekiyor. Sattığımız her cihaz 12 ay süre ile bizim garantimizde. Ayrıca 14 gün koşulsuz iade hakkı da var. Türkiye'de bu lisansa sahip 8 şirketten biriyiz" şeklinde bilgi verdi.

Yenileme merkezlerinin sayısının artmasının tüketiciye güven vermesi açısından faydalı olduğuna dikkat çeken Özdemir, "En önemli katkısı ise tabi ki son tüketiciye İnsanlar güvenli bir şekilde yenilenmiş telefon alabilecek. Herhangi bir sorun yaşaması durumunda, karşısında gerçek bir muhatap bulabilecek. Telefonumda korsan bir yazılım var mı? Herhangi bir suça karışmış mı diye endişe etmeden kullanabilecek. Aslında kullanılabilir durumda olan telefonlar daha fazla çekmecede beklemeyecek. Ekonomiye yeniden kazandırılacak" şeklinde konuştu.

YAZILIMDAN DONANIMA KADAR YENİLEME YAPILABİLİYOR

İkinci el cep telefonlarının donanımdan yazılıma kadar incelendiğini anlatan Özdemir, "Merkezimizde hiçbir yoruma yer bırakmayacak şekilde uçtan uca dijitalleşmiş bir sistem kullanıyoruz. Telefonu donanımından yazılımına kadar detaylı şekilde inceliyoruz. Değişmesi gereken hasarlı ya da bozuk parçaları tespit edip değiştiriyoruz. Ardından bu parçaları listeliyoruz. Telefonu neredeyse sıfır, hiç kullanılmamış bir hale getiriyoruz. Son fiyatı da bu süreçte kullandığımız yedek parçaların adetleri ve maliyetlerine göre belirliyoruz" dedi.

(Ali Canberk Özbuğutu/İHA)

İkinci el cep telefonlarında KDV indiriminin etkisi kısa zamanda görülecek
İkinci el cep telefonlarında KDV indiriminin etkisi kısa zamanda görülecek
İkinci el cep telefonlarında KDV indiriminin etkisi kısa zamanda görülecek

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İkinci el cep telefonlarında KDV indiriminin etkisi kısa zamanda görülecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: İkinci el cep telefonlarında KDV indiriminin etkisi kısa zamanda görülecek - Son Dakika
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