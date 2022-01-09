Üye Girişi
İKİZ KIZLARI İSTEDİ, PROFESÖR BABALARI SUSAMI RENKLENDİRDİ - Son Dakika

İKİZ KIZLARI İSTEDİ, PROFESÖR BABALARI SUSAMI RENKLENDİRDİ

09.01.2022 12:03

TÜRKİYE'de susam üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Dr. İlhan Çağırgan, 14 yaşındaki ikiz kızlarının isteği ile susamları renklendirdi.

TÜRKİYE'de susam üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Dr. İlhan Çağırgan, 14 yaşındaki ikiz kızlarının isteği ile susamları renklendirdi. Mor, sarı ve kırmızı renge sahip kapsüllerdeki susamların antioksidan değerinin de fazla olduğunu belirten Prof. Dr. Çağırgan Üretimine önümüzdeki aylarda başlayacağız dedi.

Türkiye'de susam bitkisinin ıslahı ve üretiminin artması üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. İlhan Çağırgan, susama farklılık getirecek yeni bir projeyi duyurdu. Prof. Dr. Çağırgan, lise öğrencisi ikizleri Sena ve Mina'nın 'baba susamlar da keşke renkli olsa' demesiyle pandemi döneminde ilginç bir çalışma başlattı. Susamın hem makineli tarıma elverişli olması hem de verimimin artması için halihazırda devam eden çalışmalara bir başka boyut ekleyen Prof. Dr. Çağırgan, susamın genlerine müdahale ederek kapsüllerini renklendirmeyi başardı. 2 yılın sonunda aldığı ürünlerin kapsülleri mor, kırmızı ve sarı renkte olurken, antioksidan değerinin de arttığı tespit edildi.

'GÜNDE 5 GRAM TÜKETİLMESİNİN SAĞLIĞA FAYDASI ÇOKTUR'

Susam yağının, Japonya ve Çin'de büyük küçük her yaştan kişinin tüketmesi için tavsiye edildiğini anlatan Prof. Dr. Çağırgan Susam yağı ve bitkisi çok besleyicidir. Günde 5 gram tüketilmesinin sağlığa faydası çoktur. Biz de bu yıl 40'ıncı yılına gelen üniversitemizde özellikle susamla ilgili çalışmalara imza atıyoruz. Susamın makineli tarıma uygun olması için kapsüllerinin çatlama genini susturduk daha önceki çalışmalarla. Susamın çiftçiler ve kamu kurumları tarafından hemen her yere ekilip, yetiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum dedi.

'BAŞKA SUSAMLARLA MELEZLEDİK'

Prof. Dr. Çağırgan, kızlarının da ekimden üretime susamın her aşamasında yanında olduğunu söyledi. Üniversite kampüsü içindeki serada susam yetiştirdiğini ve kızlarının da gelip yabani otların ayıklanmasına yardımcı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çağırgan, Kızlarım, 'Baba susamlar da keşke renkli olsa' dedi. Ben de düşündüm ve 'neden olmasın' dedim. Çalışmalara başladık. Başka susamlarla melezledik ve susamı renklendirdik. İkiz kızlarım istedi, babaları susamı süsledi. Mor, kırmızı ve sarı renkteki susam kapsülleri çatlayınca içindeki susam tohumları da koyu renkli oluyor. Üretimine önümüzdeki aylarda başlayacağız diye konuştu.

İKİZ KIZLARI İSTEDİ, PROFESÖR BABALARI SUSAMI RENKLENDİRDİ
İKİZ KIZLARI İSTEDİ, PROFESÖR BABALARI SUSAMI RENKLENDİRDİ
İKİZ KIZLARI İSTEDİ, PROFESÖR BABALARI SUSAMI RENKLENDİRDİ
İKİZ KIZLARI İSTEDİ, PROFESÖR BABALARI SUSAMI RENKLENDİRDİ
İKİZ KIZLARI İSTEDİ, PROFESÖR BABALARI SUSAMI RENKLENDİRDİ
İKİZ KIZLARI İSTEDİ, PROFESÖR BABALARI SUSAMI RENKLENDİRDİ
İKİZ KIZLARI İSTEDİ, PROFESÖR BABALARI SUSAMI RENKLENDİRDİ
İKİZ KIZLARI İSTEDİ, PROFESÖR BABALARI SUSAMI RENKLENDİRDİ

YORUMLAR
500

Ziraat Fakültesi, Çağırgan, Türkiye, Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İKİZ KIZLARI İSTEDİ, PROFESÖR BABALARI SUSAMI RENKLENDİRDİ - Son Dakika


Kendini asan emekli memuru komşuları ölümden kurtardı! Helallik istemişti Kendini asan emekli memuru komşuları ölümden kurtardı! Helallik istemişti         
18:12
Naime'yi özleyenler! Ecem Erkek ve Hasan Can Kaya yeni dizi için kolları sıvadı! Naime'yi özleyenler! Ecem Erkek ve Hasan Can Kaya yeni dizi için kolları sıvadı!         
17:59
Lise öğrencisine öğretmen şiddeti kamerada! Valilik hemen devreye girdi Lise öğrencisine öğretmen şiddeti kamerada! Valilik hemen devreye girdi         
17:24
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un imkansız hayali: 51 yıldır alev alev yanan 'Cehennem Kapısı'nı kapatın Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un imkansız hayali: 51 yıldır alev alev yanan 'Cehennem Kapısı'nı kapatın         
17:23
Şahan Gökbakar'dan ücretli öğretmen maaşlarına isyan: Utanç hissettim Şahan Gökbakar'dan ücretli öğretmen maaşlarına isyan: Utanç hissettim         
17:21
2018 yılında Müslüman olan ünlü şarkıcı Sinead O'Connor çocuğunu kaybetti 2018 yılında Müslüman olan ünlü şarkıcı Sinead O'Connor çocuğunu kaybetti         
17:18
Acun'un ilk transferleri Fenerbahçe'den! Hull City, Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna kattı Acun'un ilk transferleri Fenerbahçe'den! Hull City, Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna kattı         
14:54
Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düştü! 7 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düştü! 7 kişi hayatını kaybetti         
11:41
Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi         
11:38
Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi         
11:36
Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı         
11:33
Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı         
11:32
Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım         
11:31
Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü! Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü!         
11:31
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02

Son Dakika Haberleri
18:05 Süper Lig'in Lewandowski'si! Göztepe, Ndiaye'nin şov yaptığı maçta Antalya'ya gol yağdırdı
17:58 Naime'yi özleyenler! Ecem Erkek ve Hasan Can Kaya yeni dizi için kolları sıvadı!
17:57 Doğal gaz desteğinde tarih netleşti! Erdoğan müjdelemişti! Bakan Yanık bizzat paylaştı
17:52 Kuyumcunun akıl almaz planı! Soyguncu kiralayıp altınlarını çaldırdı, eritti! Ama sonunda yakayı ele verdi
17:48 Daha neler duyacağız? Ağaçla evlenene alıştık, şimdi de pembe renkle evlenen kadın!
17:44 Afganistan'ı terk ederken bebeklerini kaybetmişlerdi! Aylar sonra buldular
17:37 TESK Başkanı: Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak
17:22 Futbol sahasında kalp krizi! Deneyimli yıldız Coulibaly, kalenin önünde yere yığıldı
17:20 Şahan Gökbakar'dan ücretli öğretmen maaşlarına isyan: Utanç hissettim
17:20 Kazakistan'da bilanço: Eylemlerde hayatını yitirenlerin sayısı 164'e çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2022 18:16:06. #1.11#
SON DAKİKA: İKİZ KIZLARI İSTEDİ, PROFESÖR BABALARI SUSAMI RENKLENDİRDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement