İklim değişikliği: Grönland'da 2019'da rekor düzeyde buzul eridi - Son Dakika
BBC

İklim değişikliği: Grönland'da 2019'da rekor düzeyde buzul eridi

Bilim insanları Grönland'daki buzul erimesinin geçen yıl rekor seviyeye ulaştığını söyledi.

İklim değişikliği: Grönland'da 2019'da rekor düzeyde buzul eridi, System.String[]

Bilim insanları Grönland'daki buzul erimesinin geçen yıl rekor seviyeye ulaştığını söyledi.

Yapılan yeni bir analize göre buzul erimesindeki bir önceki rekor %15 oranında aşılmış oldu. Uzmanlar, 1948'ten bu yana kayda geçirilen erime verilerine bakıldığında son incelemelerin 'eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye' işaret ettiğini belirtti.

Bu kayıpların başlıca nedeni olarak, geçen yaz Grönland üzerindeki yüksek hava basınç sistemlerinin 'bloke olması' gösterildi.

Yeni araştırmanın yazarları, devam eden karbon salımının Grönland'da aşırı erimeye yol açtığını söylüyor.

Son 30 yılda Grönland'daki buzulların erimesiyle küresel çapta deniz seviyeleri de giderek yükseldi.

Grönland'la ilgili geçen sene Aralık ayında yayımlanan bir uluslararası rapor, bölgede 1990'lara kıyasla yedi kat fazla buzul kaybı yaşandığını ortaya koydu.

Yeni yapılan araştırma da bu durumun devam ettiğini gösteriyor.

532 gigaton buz kaybedildi

Grace ve Grace-FO uydularından elde edilen veriler ile iklim modellemeleri kullanılarak yapılan incelemede uzmanlar tam bir yıl içerisinde Grönland'ın 532 gigaton buz kaybettiği sonucuna vardı. Bu rakamlar, 2012'den bu yana çok büyük bir artış olduğuna işaret ediyor.

Araştırmacılar, bu kaybın deniz seviyesinin 1.5mm yükselmesine denk olduğunu belirtiliyor. Bu da bir yıl içinde ortalama %40 artış anlamına geliyor.

Danimarkalı iklim bilimci Martin Stendel'in hesaplamasına göre 2019 yılındaki buzul kayıpları, tüm Britanya'yı 2,5 metre derinliğinde erimiş suyla kaplayacak kadar büyük.

Araştırmacılar hem geçen yılı hem de 2012'yi 'bloke edici' olayların yaşandığı yıllar olarak tanımlıyor. Bunun anlamı, jet akımındaki kesintiler nedeniyle yüksek basınçlı hava sistemleri Grönland üzerinde sıkışıyor bu da erimeyi artırıyor.

Almanya Bremerhaven'deki Alfred Wegener Enstitüsü'nden Dr. Ingo Sasgen yaşanan erimelerle ilgili şu yorumu yapıyor:

"Grönland'da giderek daha çok olağandışı erimelerin yaşandığı bir alana girmiş görünüyoruz. 2019 veya 2012'de yaşananların tekrarlanması bekleniyor. Bu kadar güçlü erimelerin yaşanmasıyla, geri tepki mekanizmaları açısından buzun nasıl davranacağını henüz net olarak bilmiyoruz.

"Belki de bizim farkında olmadığımız bir geri tepkisi vardır veya belki de şimdi modellemelerde mükemmel bir şekilde göremediğimiz bir tepki vardır. Bu bazı sürprizler de getirebilir."

İkim ısınması

Geçen yıl buzulların erimesinde rekor kırılmış olsa da 2018 ve 2017'de buzul kayıplarında azalmalar yaşandı. Bu iki yılda, 2003'ten bu yana iki yıllık periyodların en düşük seviyedeki buzul erimesi kaydedildi.

Uzmanlar bunu sonbahardaki ağır kar yağışlarından sonra Grönland'daki iki yazın soğuk geçmesine bağlıyor.

Ama 2019 yılında büyük oranlarda buzul erimesi yaşanması kaygı verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Grönland'da 2020 yılında şimdiye kadar ortalama koşullar görüldü. Son yıllardaki devasa buzul erimelerinin genel olarak dünya genelinde düşük rakımlı bölgelerde yaşayanlar üzerinde büyük etkileri olabilir.

Leeds Üniversitesi'nden Prof. Andy Shepard, 2019 yılını kapsayan araştırma sonuçlarının buz örtüsünün yüksek kayıp durumuna geçtiğini teyit ettiğini ve bununda iklim ısınmasının en kötü senaryolarından biri olduğunu söylüyor.





'Her yıl 25 milyon kişinin evidaha sular altında kalabilir'

Prof. Shepard, şu uyarıyı yapıyor: "Bu demek oluyor ki, 2100'e kadar yalnızca Grönland'dan bile kaynaklı, küresel deniz seviyesinin 10cm daha yükselmesine hazırlıklı olmalıyız. Aynı zamanda iklim ısınmasıyla ilgili yeni bir en kötü senaryo yaratmamız gerekiyor çünkü Grönland mevcut senaryoyu zaten yaşıyor. Grönland'daki buzul kayıpları mevcut şekilde devam ederse, bu yüzyılın sonuna kadar her yıl 25 milyon kişinin yaşam alanları daha sulara kapılabilir."

Yakın zamanda medya çıkan haberler, Grönland'ın artık geri dönüşü olmayan bir yola girdiğini öne sürüyor. Haberler, küresel ısınma ve karbon salımıyla birlikte Grönland'ın tamamının eriyeceğini yazıyor.

Dr. Sasgen, bu perspektifin doğru olabileceğini belirtiyor ama Grönland'ın kaderinin hala bizim elimizde olduğunu söylüyor:

"Grönland'dan kaynaklı olarak deniz seviyesinde beklediğimiz yükselme oranları ve Grönland'dan ani deniz seviyesi yükselmesi riski küresel ısınma sınırılarının altında kalırsak büyük oranda azalacak.

"Almamız gereken mesaj, CO2'yi (karbondioksit) azaltabilirsek, küresel ısınmayı azaltabilir veya sınırlayabilirsek, yakın zamanda Grönland'dan riski artıracak katkıların da azaldığını görürüz."

Grönland, Aralık, Teknoloji, Son Dakika
BBC

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 08:12

Son Dakika Teknoloji İklim değişikliği: Grönland'da 2019'da rekor düzeyde buzul eridi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Emre Belözoğlu, Jose Sosa transferinde Ali Koç'u ikna etti Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı Sağanak yağmura teslim olan İstanbul için Meteorolojiden uyarı geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi neden bugün açıklıyor? İşte ipuçları MasterChef Türkiye'nin ilk MasterClass oyununu kazanan yarışmacı belli oldu Son Dakika: İstanbul'daki Kariye Camisi'nin ibadete açıldı İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi Bursa'da yakalanan canlı bombanın hedefi polis merkezini patlatmakmış Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi Erdoğan'ın müjdesinde en önemli detay netleşti! Türkiye'nin 20 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğal gaz bulundu Fenerbahçe, Anastasios Bakasetas transferinde son aşamaya geldi İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e yeni görev CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım
Tartıştığı kadınlara bıçak çeken şahıs halkın tepkisiyle karşılaşınca karakola sığındı Tartıştığı kadınlara bıçak çeken şahıs halkın tepkisiyle karşılaşınca karakola sığındı         
20:20
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı         
20:04
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı         
19:25
Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü         
19:25
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti         
17:47
Sevgilisine şiddet uyguladığı iddiaları üzerine Babil dizisinden ayrılan Ozan Güven'in yerine gelen isim belli oldu Sevgilisine şiddet uyguladığı iddiaları üzerine Babil dizisinden ayrılan Ozan Güven'in yerine gelen isim belli oldu         
17:45
Katil koca, yakalandıktan sonra eşinin ölüp ölmediğini sordu Katil koca, yakalandıktan sonra eşinin ölüp ölmediğini sordu         
16:45
Bakan Selçuk: Okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız Bakan Selçuk: Okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız         
16:40
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız         
16:09
Duygu Delen davasındaki gizlilik kararına itiraz Duygu Delen davasındaki gizlilik kararına itiraz         
15:44
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım 2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım         
15:22
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı         
14:59
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti         
14:48
Boşandığı eşine küfürler yağdırıp tehdit eden kocanın görüntüleri ortaya çıktı Boşandığı eşine küfürler yağdırıp tehdit eden kocanın görüntüleri ortaya çıktı         
14:44
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı         
14:28
Fransa Kralı 16'ncı Louis'in kardeşine ait 4 sandalye 1 milyon pounda satıldı Fransa Kralı 16'ncı Louis'in kardeşine ait 4 sandalye 1 milyon pounda satıldı         
14:24
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı 3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı         
14:13
Fren yerine gaza bastı, iş yeri önünde oturan kişiye çarptı Fren yerine gaza bastı, iş yeri önünde oturan kişiye çarptı         
13:31
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı         
13:28
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı         
13:15
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor         
12:52
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek         
12:35
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor         
12:23
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler         
12:21
Son dakika: İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği müjdeye ilişkin spekülasyonlara kulak asmayın Son dakika: İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği müjdeye ilişkin spekülasyonlara kulak asmayın         
12:08
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı         
11:56
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi         
11:52
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu         
11:26
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
11:13
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti         
10:54
Hiç mi vicdanın sızlamadı? Minik çocuğun Hiç mi vicdanın sızlamadı? Minik çocuğun "yapay akciğer cihazını" çaldı         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2020 08:36:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İklim değişikliği: Grönland'da 2019'da rekor düzeyde buzul eridi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei