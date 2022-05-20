İklim değişikliklerine karşı arı ırklarını koruma çağrısı - Son Dakika
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İklim değişikliklerine karşı arı ırklarını koruma çağrısı

20.05.2022 09:17
İklim değişikliklerine karşı arı ırklarını koruma çağrısı

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, Türkiye'deki arı ırklarının iklim değişikliklerine karşı korunması gerektiğini bildirdi.

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, Türkiye'deki arı ırklarının iklim değişikliklerine karşı korunması gerektiğini bildirdi.

Kekeçoğlu, AA muhabirine, Türkiye'deki arı ırklarının gen haritasını çıkardıklarını söyledi.

Türkiye'nin çok iyi arı ırklarına sahip olduğunu dile getiren Kekeçoğlu, arı genetik çalışmasını bitirdiklerini ve Türkiye'nin çok büyük bir alanından arı örneklerini topladıklarını kaydetti.

Kekeçoğlu, Türkiye'nin çok iyi gen kaynakları ve arı ırkları olduğunu dile getirerek, "İklim koşulları değiştiği zaman o koşullara uyum sağlayacak genetik yapıya sahip arı ırkları var. Dolayısıyla bu arı ırklarının kirletilmemesi ve saf olarak korunabilmesi şart. Arı ırklarının farklı olabilmesi çok önemli. Irkların her birinin sıcaklık, hastalık, değişen iklim koşullarına tepkisi çok farklı olabiliyor. Dolayısıyla farklı ırkları gen kaynağı olarak koruyacağız ki geleceğimizi güvence altına alabilelim." diye konuştu.

Meral Kekeçoğlu, arı ölümlerinde iklim değişikliklerinin yanı sıra yangınların da etkili olduğuna işaret ederek, buna yönelik çarelerin araştırılması gerektiğini kaydetti.

Güneyde çok fazla arı kayıplarından bahsedildiğini aktaran Kekeçoğlu, şunları söyledi:

"Bunun bir çok sebebi var. Sebepleri konuşmaktan öte neler yapabiliriz, onu konuşmalıyız. Küresel ısınmadan dolayı oluşan yangınlar nedeniyle ciddi arı kayıpları yaşandı. Diğer bölgelere göre Karadeniz Bölgesi'nde henüz arı ölümleri yok. Arı ölümleri; arıcıların hastalıklarda yaptıkları yanlış uygulamalardan veya mücadelede geç kalmalarından kaynaklanıyor. Bizler, arıları örnek alamıyoruz. Arılar üreten bir topluluk fakat bizler hep tüketiyoruz. Su kaynaklarını, gıda alanlarını, ekilebilir gıda kaynaklarını tüketiyoruz. Bizler arıların yaptıklarını görmüyoruz ama çiçeklerin tozlaşmasını, yani polinasyonunu sağlayarak sürdürülebilirliğe ciddi anlamda bir katkı sağlıyor arı."

"Türkiye Arı Elçilerini Arıyor"

Kekeçoğlu, 20 Mayıs Dünya Arı Günü kapsamında bir sosyal sorumluluk projesi yapmak istediklerini belirterek, sözlerini, "Türkiye Arı Elçilerini Arıyor Projesi yaptık. Projemizde hedef kitle lise çağındaki öğrenciler. Düzce'nin her ilçesinden arı elçimiz var. Onlara arıyı tanıtacağız, arının ekosistemdeki önemini anlatacağız. Gençler sadece 'arı sokar ve bal yapar' diye biliyor. Burada yaşayarak öğrenecekler." diye tamamladı.

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Kaynak: AA

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