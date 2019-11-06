Son Dakika Haberleri: İl Emniyet Müdürü Yaman'dan Başkan Beyoğlu'na ziyaret
Son Dakika Güncel İl Emniyet Müdürü Yaman'dan Başkan Beyoğlu'na ziyaret

İl Emniyet Müdürü Yaman'dan Başkan Beyoğlu'na ziyaret

7 saat önce

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Yaman'dan Başkan Beyoğlu'na ziyaret, System.String[]

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Şükrü Yaman, Beyoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Görüşmede Beyoğlu yaptığı konuşmada, kentteki kurum ve kuruluşlarla uyum içerisinde çalışarak hizmet etmeyi önemsediklerini belirterek,"Müdürümüzün bilgi ve birikimi ile Diyarbakır'a hak ettiği hizmetleri kazandıracağına inanıyoruz. Kentimizdeki kurumlarla uyum içerisinde çalışmaya özen gösteriyoruz. Hepimizin ortak noktası bu kadim kente hak ettiği hizmetleri kazandırmaktır." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:44 Kaynak: AA
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