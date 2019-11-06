İl Emniyet Müdürü Yaman'dan Başkan Beyoğlu'na ziyaret

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Şükrü Yaman, Beyoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Görüşmede Beyoğlu yaptığı konuşmada, kentteki kurum ve kuruluşlarla uyum içerisinde çalışarak hizmet etmeyi önemsediklerini belirterek,"Müdürümüzün bilgi ve birikimi ile Diyarbakır'a hak ettiği hizmetleri kazandıracağına inanıyoruz. Kentimizdeki kurumlarla uyum içerisinde çalışmaya özen gösteriyoruz. Hepimizin ortak noktası bu kadim kente hak ettiği hizmetleri kazandırmaktır." ifadelerini kullandı.