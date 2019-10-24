İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı 3. Dönem Toplantısı yapıldı

İl Koordinasyon Kurulu, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı başkanlığında toplandı.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleşen, İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı 3. Dönem Toplantısı'nda, kentte devam eden yatırımlar, yapılması planlanan projeler ve bunlara ilişkin çözüm önerileri ele alındı.

Atçı, toplantı öncesinde, yatırım programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesinin, il koordinasyon kurullarının en temel görevleri arasında yer aldığını söyledi.

İstanbul'un "vizyon projeleri" olarak değerlendirilen etüt proje çalışmalarının yüzde 96'sının tamamlandığını ve birçok projenin devam ettiğini belirten Atçı, 2019 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin bazı rakamları paylaştı.

Atçı, "İlimizde finansman kaynağı genel proje, özel proje, mahalli idarelere ilişkin bin 50 proje uygulanmaktadır. Bu projelerin toplam tutarı 184,1 milyar lira. Önceki yılların harcaması 57 milyar lira. Yıl ödeneği 30,3 milyar lira. Harcanan tutar ise 10,2 milyar lira olarak gerçekleşmiştir." dedi.

Dokuz ayda birçok projenin tamamlandığını aktaran Atçı, sektörel dağılımlara göre bu projelerde yüzde 64'le en çok haberleşmenin yer aldığını dile getirdi.

Özel sektörün, 9 ayda yaptığı 1003 projenin toplam maliyetinin 98 milyar lira olduğunu aktaran Atçı, geçen yıllara ait bazı projelerin maliyetleriyle ilgili rakamlara değindi.

Ayrıca, İl Planlama ve Koordinasyonda 2019 Yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu kararları sonrasında gerçekleşen çalışmalara ilişkin özet rapor sunuldu.

Toplantıda, kurul üyeleri de söz alarak, kurumlarının gerçekleştirdiği çalışmalar ve projeler hakkında koordinasyon gerektiren hususları dile getirdi.