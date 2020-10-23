İl Koordinasyon Kurulu VKS üzerinden yapıldı - Son Dakika

İl Koordinasyon Kurulu VKS üzerinden yapıldı

23.10.2020 14:01
İl Koordinasyon Kurulu VKS üzerinden yapıldı, System.String[]

Karabük'te, 2020 yılının dördüncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı video konferans sistemi (VKS) üzerinden Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Karabük'te, 2020 yılının dördüncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı video konferans sistemi (VKS) üzerinden Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenlenen İl Koordinasyon toplantısına; ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri VKS üzerinden katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Gürel, toplantının ana gündem maddesinin, 2020 yılının 3. döneminde Karabük'te gerçekleştirilen yatırımları görüşmek, koordinasyonu gerektiren hususları tespit etmek, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirmesi yapmak olduğunu söyledi.

Vali Gürel, "İlimizde, 2020 yılında; ulaştırma sektöründe 22, eğitim sektöründe 37, kültür-turizm sektöründe 9, tarım sektöründe 58, enerji sektöründe 4, sağlık sektöründe 9, diğer kamusal hizmetleri sektöründe 31, imalat sektöründe 1 olmak üzere toplam 171 proje ve iş yürütülmüştür. Yürütülen 171 proje ve işin toplam tutarı 3 milyar 397 milyon 727 bin TL olup, bu projelere önceki yıllarda 1 milyar 115 milyon 343 bin TL harcanmıştır. Projelerin 2020 yılı ödenekleri ise 386 milyon 2 bin TL'dir. 2020 yılında yürütülen 171 adet proje için dönem sonu itibariyle 181 milyon 983 bin TL harcama yapılmıştır. İl Koordinasyon Kurulumuzun 2020 yılı dördüncü toplantısının ilimiz yatırımları açısından başarılı olmasını diliyorum" dedi.

Vali Fuat Gürel'in açılış konuşmasının ardından yatırımcı bölge müdürleri ve daire müdürleri söz alarak video konferans sistemiyle 2020 yılında yapımı devam eden ve planlanan yatırımlarla ilgili koordinasyon kurulu üyelerine bilgilendirme yaptı. - KARABÜK

İl Koordinasyon Kurulu VKS üzerinden yapıldı
İl Koordinasyon Kurulu VKS üzerinden yapıldı
İl Koordinasyon Kurulu VKS üzerinden yapıldı

Türk Lirası, Yatırımcı, Karabük, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İl Koordinasyon Kurulu VKS üzerinden yapıldı - Son Dakika

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