İl Milli Eğitim Müdürü Cırıt, 'yüz yüze eğitim' ile ilgili Barbaros İlkokulu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, beraberinde İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Şen ile birlikte 'yüz yüze eğitim' ile' ilgili Eskişehir Barbaros İlkokulu'nu ziyaret edip, çalışmaları yakından takip ettiler.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ve beraberinde İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Şen; ziyarette kademeli ve seyreltilmiş olarak ikinci aşaması başlayan 'yüz yüze eğitimin' Barbaros İlkokulu'nda başarılı bir şekilde sürdürülmesinden memnun kaldılar. İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'ın; öğrencilerin ilk gün heyecanına ortak olması öğrencilerle yüz yüze eğitimin önemi ve sürdürülebilmesi adına maske, mesafe, temizlik kurallarına uymanın gerekliliği ve önemi ile ilgili sınıflarda hoş, keyifli sohbetler yapması, öğrencilerin dünyalarına çok özel izlenim ve fotoğraflar bıraktı.

Barbaros İlkokulu Müdürü Kenan Demirel, "İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'ın öğrencilerimizle iletişimindeki heyecanı, içtenliği ve sevecenliği; öğrencilerimiz tarafından aynı duygularla karşılık buldu ve en sıcak anıları arasında şimdiden yer aldı. Ayrıca okul yönetici, öğretmen ve çalışanlarına da 'pandemi' sürecindeki çalışmalarından ve uzaktan eğitimde gösterdikleri gayret ve başarıdan dolayı teşekkür etti" dedi. - ESKİŞEHİR