Son Dakika Haberleri: İl Müdürü Yıldız, Kaymakam Güneş ile Bir Araya Geldi

İl Müdürü Yıldız, Kaymakam Güneş ile Bir Araya Geldi

2 saat önce

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Gölpazarı İlçe Kaymakamı İbrahim Güneş'i makamında ziyaret etti.

İl Müdürü Yıldız, Kaymakam Güneş ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Gölpazarı İlçe Kaymakamı İbrahim Güneş'i makamında ziyaret etti.

İl Müdürü Aslan Yıldız, Kaymakam Güneş ile bir araya gelerek, yeni görevinin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Ardından bir açıklama yapan İl Müdürü Yıldız, "Gölpazarı Kaymakamımız İbrahim Güneş'i makamında ziyaret ederek, kendilerine yeni görevlerinde başarılar diledik. Gölpazarı ilçemizde yapılacak spor faaliyetleri ve gençlik çalışmaları hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Kendilerine hoş sohbetleri için çok teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:42 Kaynak: İHA

Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Didem Soydan, Takipçisinin Cinsel Organlı Göndermesine Sinirlendi Erdoğan: Milyonlarca Bez Torba ve Fileleri Vatandaşa Ücretsiz Dağıtacağız

Son Dakika! Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği Gerekçesiyle İfade Veren Deniz Çakır: Suçlamalar Benim Duruşuma Ters
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 13:48:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İl Müdürü Yıldız, Kaymakam Güneş ile Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]