İl Müdürü Yıldız, Kaymakam Güneş ile Bir Araya Geldi
2 saat önce
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Gölpazarı İlçe Kaymakamı İbrahim Güneş'i makamında ziyaret etti.
Bilecik
Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız
, Gölpazarı
İlçe Kaymakamı İbrahim Güneş
'i makamında ziyaret etti.
İl Müdürü Aslan Yıldız, Kaymakam Güneş ile bir araya gelerek, yeni görevinin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Ardından bir açıklama yapan İl Müdürü Yıldız, "Gölpazarı Kaymakamımız İbrahim Güneş'i makamında ziyaret ederek, kendilerine yeni görevlerinde başarılar diledik. Gölpazarı ilçemizde yapılacak spor faaliyetleri ve gençlik çalışmaları hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Kendilerine hoş sohbetleri için çok teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:42 Kaynak: İHA
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