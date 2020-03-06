İl Özel İdare Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz Açıklaması - Son Dakika
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İl Özel İdare Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz Açıklaması

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Özel İdare Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, 2020 yılı çalışmaları kapsamında köy yollarında vatandaşın yaşadığı sıkıntıyı çözmenin öncelikli amaçları olduğunu söyledi.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz Açıklaması, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Özel İdare Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, 2020 yılı çalışmaları kapsamında köy yollarında vatandaşın yaşadığı sıkıntıyı çözmenin öncelikli amaçları olduğunu söyledi.


Yılmaz, açıklamasında; 2020 yılı çalışma programları kapsamında yer alan Merkez, Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Mucur ve Kaman ilçesi köyleri köy içi yol yapım ve bakım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.


Köy içi yol bakım ve onarım, stabilize bakım ve yapım çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Genel Sekreter Yılmaz, "2020 yılı yol bakın-onarım ve yapım işlerimiz kapsamında vatandaşlarımızdan gelen talepler ve planladığımız programlar dahilinde köy içi yol yapım çalışmaları sürüyor.


Amacımız; köylerde yaşayan vatandaşlarımızın yol konusunda yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmaktır. Ekiplerimizin çalışması sonucu toplamda 35 kilometrelik merkez ve ilçe köylerimizin bir çok köy içi stabilize yol ve bakım çalışmalarını tamamlamış durumdayız" dedi. - KIRŞEHİR

Kurtuluş Yılmaz, Akçakent, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:33 Kaynak: İHA
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