İl Sağlık Müdürlüğü Personelinden Doğa Yürüyüşü
20 dakika önce
Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Her Gün 10 Bin Adım" sloganıyla doğa yürüyüşü yapıldı.
Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından "Her Gün 10 Bin Adım" sloganıyla doğa yürüyüşü yapıldı.
10-16 Mart Pulmoner Rehabilitasyon Haftası nedeniyle Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Her Gün 10 Bin Adım" sloganıyla doğa yürüyüşü yapıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Serkan Kadir Keskin
öncülüğünde müdürlük çalışanı personel Bilecik merkez Esemen-Abbaslık köyleri arasında 10 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler. Yürüyüş sonunda mola yerinde çevre temizliği yapılarak etkinlik sona erdi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:15 Kaynak: İHA
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