İl Sağlık Müdürü Benli'nin sözleşmesi uzatıldı - Son Dakika

İl Sağlık Müdürü Benli'nin sözleşmesi uzatıldı
14.10.2020 20:39
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu tarafından İl Sağlık Müdürlerine yapılan bildiri ile, Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli'nin de sözleşmesi uzatıldı.
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu tarafından İl Sağlık Müdürlerine yapılan bildiri ile, Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli'nin de sözleşmesi uzatıldı.
Bakanlık Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu'nun bildirisinde, 20 ilin sağlık müdürlerinin hitam tarihi 14.10.2020 olan sözleşme bitiş tarihlerinin pandemi döneminin uzaması nedeni ile 14.04.2021 tarihine kadar uzatıldığı bilgisi verildi.
Yapılan bildiri ile beraber, Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli'nin de görev süresi 14.04.2021 tarihine kadar uzatıldı. - KAYSERİ
Son Dakika Üniversitelerde 3 haftalık sürecin sonucuna göre yüz yüze eğitim kararı verilecek Son Dakika: Türkiye'de 14 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 57 can kaybı, 1671 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz MİT buldu, Mehmetçik vurdu! PKK'nın üst düzey sorumlularından Serhat Patnos etkisiz hale getirildi Kırklareli Valisi Osman Bilgin: Şu anda nisan ayından 3 kat daha kötüyüz Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu