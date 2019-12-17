İlber Ortaylı 27 Aralık'ta Altındağ'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlber Ortaylı 27 Aralık'ta Altındağ'da - Son Dakika

İlber Ortaylı 27 Aralık'ta Altındağ'da

6 saat önce

Tarih profesörü, Türk Tarih Kurumu şeref üyesi İlber Ortaylı, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında 27 Aralık'ta Altındağ'da bir söyleşi gerçekleştirecek.

İlber Ortaylı 27 Aralık'ta Altındağ'da, System.String[]

Tarih profesörü, Türk Tarih Kurumu şeref üyesi İlber Ortaylı, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında 27 Aralık'ta Altındağ'da bir söyleşi gerçekleştirecek.


Prof. Dr. İlber Ortaylı Altındağ'a konuk olacak ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa katılacak. Ortaylı, 'Ankara tarihi, Ankara'nın başkent olarak önemi ve Ankara'nın Cumhuriyet tarihindeki yeri' konularında bilgi verecek. 27 Aralık Cuma günü saat 18.00'de, Güneşevler Mahallesi'ndeki 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek program, herkesin katılımına açık ve ücretsiz olacak.


Ankara'yı anlatacak


Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılını anlam ve önemine yakışır etkinliklerle kutladıklarına dikkat çeken Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Atatürk'ün Ankara hemşehriliğini kabul ettiği 5 Ekim, Ankara'nın başkent olduğu 13 Ekim ve Atatürk'ün Ankara'ya geldiği 27 Aralık tarihleri Ankara için çok önemli. Altındağ Belediyesi olarak, bu önemli tarihlerin hak ettiği ilgiyi görmesi için çalışıyoruz. Altındağ Belediyesi olarak, Ankara'nın kalbinden bu özel ve anlamlı günü anlamına yaraşır şekilde kutlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu önemli dönüm noktasını en güzel şekilde kutlamak, gençlerimize, çocuklarımıza anlatmak hepimizin görevi" dedi.


Herkese açık ve ücretsiz


Başkan Balcı, "İlber Ortaylı gibi değerli bir tarih profesörünü Altındağ'da ağırlamak, eğitim hayatının ve kariyerinin bir bölümünü Ankara'da geçirmiş olan bir ismi burada misafir etmek bizim için de çok anlamlı. Kendisinden Ankara'nın tarihi hakkında önemli bilgiler edineceğiz. Bu anlamlı etkinliğe tüm hemşehrilerimiz davetli" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İlber Ortaylı, Altındağ, Ankara, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:25 Kaynak: İHA
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