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İlçedeki vatandaşlar yüksek elektrik faturalarına isyan etti! Üretim durdu, vatandaşlar kahvede oturuyor - Son Dakika

İlçedeki vatandaşlar yüksek elektrik faturalarına isyan etti! Üretim durdu, vatandaşlar kahvede oturuyor

01.02.2022 09:16
İlçedeki vatandaşlar yüksek elektrik faturalarına isyan etti! Üretim durdu, vatandaşlar kahvede oturuyor

Denizli'de geçimini dokumacılıkla sağlayan Babadağ ilçesi ve köylerde şalterler, yüksek elektrik zammı sonrası kapandı. 6 bin 500 kişilik ilçede geçimini dokumacılıkla sağlayan vatandaşlar çalışmıyor, onun yerine kahvede oturuyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, ilçede tüccarın sağladığı ipliklerle fason bez üretimi yapan dokumacılar, atkı başına 51 kuruş olan fiyatın 65 kuruşa çıkarıldığını fakat aradaki farkın elektrik faturasının ancak yüzde 20'sini karşılayabildiğini söyledi. Zarar ettiklerini söyleyen dokumacılar, tüccarlardan ücret artırımı istedi ama yeni fiyat alamadı. Enflasyon nedeniyle de makine ekipmanları, yağ ve diğer giderler arttı.

"MAKİNELER DURUNCA BİZİM HAYATIMIZ DA DURUYOR"

600 tezgahın kapandığı Mollaahmetler köyünden dokumacı Mehmet Kılıç, derdini İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'e "Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 lira elektrik faturası ödedim. Kasım ayında fatura 5 bin lira geldi. Şimdi çalıştırsam 12-13 bin lira gelecek. 7 tezgahtan bir ay boyunca 20 bin lira ciro yapıyorum. Yarısından fazlası elektriğe gidecek. Üç çalışanım var. Ne Bağ-Kur'umu ne de sigortamı ödeyebiliyorum. Elimizden ekmeğimizi aldılar. Böyle şey olmaz, yüzde 127 zam nedir?" sözleriyle durumu anlattı.

Dokumacı Melek Kavlak da "Zamlardan sonra iyi kötü biraz idare ettik ama elektrik fiyatı yükselince her şey karıştı. Makineler durunca bizim hayatımız da duruyor. Bir buçuk ay önce makinelerimizi kapatmak zorunda kaldık. Çalıştırırsak elektrik faturasını ödeyemiyoruz. Kredi çektik ödeyemiyoruz. Atölye yaptık borcumuzu ödeyemiyoruz. Bakalım sonu nereye kadar gidecek" yorumunu yaptı.

"BİLDİĞİMİZ HİÇBİR İŞİ YAPAMIYORUZ"

Dokumacı Seyhan Pazarcı, "10 kişi çalıştırıyorduk, evlerine gönderdik. Dayanma şansımız yok ama açma şansımız hiç yok. Bir ay çalışırsam 50-60 bin lira zarar ediyorum" sözlerine yer verdi. Türkiye'nin en fazla elektrik faturası ödeyen köyü Kelleci'de 2 bin tezgah kapandı Kelleci köyü dokumacılarından Ali Işıkdemir,"4 dokuma tezgahım var. Aylık gelirim yüzde yüze yakın düştü. Köydeki 2 bin makinenin ortalama faturası 1 milyon lira gelirken şimdi 2 milyon lirayı geçmiş durumda. Makinelerimizi çalıştırdıkça zarar ediyoruz. Acil tıp teknisyenliği mezunuyum. Alanımda 30 bin kişi içinden 250'nci sıradayım. Sağlık atamasının olmaması mesleğimden uzaklaştırdı. Elektrik faturasının yükselmesi dokumacılıktan uzaklaştırdı. Bildiğimiz hiçbir işi yapamıyoruz." diyerek durumu anlattı.

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Son Dakika Güncel İlçedeki vatandaşlar yüksek elektrik faturalarına isyan etti! Üretim durdu, vatandaşlar kahvede oturuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlçedeki vatandaşlar yüksek elektrik faturalarına isyan etti! Üretim durdu, vatandaşlar kahvede oturuyor - Son Dakika
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