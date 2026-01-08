İletişim Başkanı Duran'dan CHP Liderine Sert Tepki - Son Dakika
İletişim Başkanı Duran'dan CHP Liderine Sert Tepki

08.01.2026 17:59
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerini iftira olarak nitelendirerek, Türkiye'nin uluslararası politikadaki bağımsızlığını ve devlet geleneğini hedef aldığını söyledi. Duran, Özel'in dilini kınayarak, daha saygılı ve ölçülü bir üslup benimsemesi gerektiğini belirtti.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, " Türkiye, uluslararası alanda kendi politikalarını belirleyen, küresel meselelerde sözü dinlenen bir ülkedir. Türkiye, adaletin ve vicdanın sesi olarak tüm insanlığa umut vermektedir" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan, hiçbir temele dayanmayan sorumsuz ifadeleri apaçık iftira mahiyeti taşımaktadır. Bununla birlikte, siyasetin dilini iftiralar, mesnetsiz ithamlar ve suçlamalarla doldurmak ve bunu ısrarla tekrar etmek; milletimizin demokrasi kültürüne yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulamaya ya da sorgulatmaya çalışmak; millet iradesine yönelik açık bir saygısızlığın tezahürüdür. Türkiye, uluslararası alanda kendi politikalarını belirleyen, küresel meselelerde sözü dinlenen bir ülkedir. Türkiye, adaletin ve vicdanın sesi olarak tüm insanlığa umut vermektedir. CHP Genel Başkanının ifadeleri sadece Cumhurbaşkanımızı değil, Türkiye'nin dış politikadaki bağımsızlığını ve devlet geleneğini de hedef almaktadır. İç politik hesaplarla devlet yönetimi ve milli çıkarlar konularında iftira dilini kullanmak liyakat sorunlarına da işaret etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu çirkin dili ve yakışıksız ifadeleri kesin bir dille kınıyorum. Özgür Özel, devletin en yüce makamına karşı daha sorumlu, saygılı ve ölçülü bir üslup benimsemelidir" dedi.

Kaynak: DHA

Burhanettin Duran, Özgür Özel, Politika, Türkiye, Medya, Son Dakika

