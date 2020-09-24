İletişim Başkanlığından "Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı" - Son Dakika

İletişim Başkanlığından "Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı"

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet, Doğu Akdeniz'deki sorunun geniş bir Akdeniz sorunu haline geldiğini belirterek, "Son dönemde hem Yunanistan hem de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) son derece maksimalist bir yaklaşımla bu meseleye yaklaşmaya çalışması bunun nedenlerinden biri.

İletişim Başkanlığından

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet, Doğu Akdeniz'deki sorunun geniş bir Akdeniz sorunu haline geldiğini belirterek, "Son dönemde hem Yunanistan hem de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) son derece maksimalist bir yaklaşımla bu meseleye yaklaşmaya çalışması bunun nedenlerinden biri." diye konuştu.

Aybet ile Hudson Enstitüsü Kıdemli Uzmanı Mike Doran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca video konferans yoluyla düzenlenen "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Hakkaniyet ve İşbirliği Vizyonu" başlıklı "Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı"nda birer konuşma yaptı.

Doğu Akdeniz'de hakkaniyet ve iş birliği üzerinde durulması gerektiğini belirten Aybet, Akdeniz'de bir şekilde oluşturulmuş istikrarın da tehlikeye girdiğini belirtti.

Sorunun geniş bir Akdeniz sorunu haline dönüştüğünü ifade eden Aybet, "Sadece enerji kaynaklarının çıkartılması ve aranması ile ilgili bir mesele değil diğer devletleri de ilgilendiren bir dizi sorun haline geldi. Mevcut sorunlar ise büyümüş ve tüm bölgeye yayılmış oldu." ifadesini kullandı.

Aybet bunun sebebini de "Son dönemde hem Yunanistan hem de GKRY son derece maksimalist bir yaklaşımla bu meseleye yaklaşmaya çalışması bunun nedenlerinden biri." sözleriyle açıkladı.

İki ülkenin sadece deniz yetki alanlarının belirlenmesinde değil buradaki doğal kaynakların paylaşılması konusunda da hakkaniyetten uzaklaştığını belirten Aybet, "AB ve ABD'nin de tek taraflı olarak Yunanistan'ın tarafını tuttuğu bir süreç yaşandı." dedi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tüm girişimlerin dışında bırakılması gibi bir durumun yaşandığına da işaret eden Aybet, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi mutlaka bu bölgedeki kaynakların hakkaniyetli bir şekilde dağıtılması gerekiyor. Bunu sağlayabilecek iş birliği mekanizmalarının oturtulmuş olması gerekiyor. Bölge ülkeleri ya da dışarıdan bazı etken ülkelerinde tek taraflı politikaları takip etmemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İhtiyacımız bölgesel istikrar"

Aybet, Akdeniz'de iş birliği amacıyla başlatılan girişimlere de atıfta bulunarak, bunların geniş kapsamlı ve tüm ülkelerin temsil edileceği şekilde olması gerektiğini söyledi.

Barselona Süreci gibi Akdeniz'de iş birliği çalışmalarını hatırlatan Aybet, "İstikrar sağlayabilmek ve bir Avro-Atlantik bölgesi oluşturabilmek için soğuk savaş sonrası dönemde farklı ihtiyaçlar vardı. Şu anki ihtiyaçlar farklı. Batıda bir yerlerde yapılmış bambaşka bir tasarıma ihtiyacımız yok. Şu anda bizim ihtiyacımız olan bölgesel istikrar sağlayabilecek, ihtiyaçlara karşılık verebilecek ve kapsayıcı bir yaklaşım." dedi.

EastMed Gaz Forumu'na da değinen Aybet, bu oluşumun birtakım ayrımlara gittiğini de ifade etti.

"NATO'yu bölecek bir yaklaşım hiçbirimizin istediği bir şey değil"

Aybet, Türkiye'yi dışlayıcı yaklaşımların ABD tarafında da görüldüğünü söyleyerek, "Özellikle GKRY'ye yönelik yaklaşımların teşvik edildiğini görüyoruz. GKRY, İsrail ve Yunanistan arasında Türkiye'ye karşı iş birliği kimsenin çıkarına hizmet etmez. NATO'yu bölecek bir yaklaşım hiçbirimizin istediği bir yaklaşım değil. EastMed Gaz Forumu, transatlantik ilişkilerin asıl özünü oluşturan anlayışa da karşıdır." sözlerine yer verdi.

ABD'nin Yunanistan ve GKRY'yi tek taraflı destekleyici yaklaşımlarının, sorunun çözümüne faydası olmadığını ifade eden Aybet, "Bizim ihtiyacımız olan tutarlı bir yaklaşım ve bu yaklaşımın bütün devletlerin çıkarlarını ve haklarını gözetecek şekilde olması, kaynakların hakkaniyetli ve eşit bir şekilde paylaşılmasının sağlaması." dedi.

Aybet, Yunanistan'la görüşmelerin başlaması ve bunun AB ile ABD tarafından desteklenmesinin olumlu bir adım olduğunu da sözlerine ekledi.

"ABD'nin güvenliği düşünüldüğünde Türkiye'nin önemini iyi anlamak gerekiyor"

Doran da konuşmasında, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini neo-Osmanlıcılık olarak algılayan ciddi bir kesim olduğunu fakat Türkiye'nin yaptıklarını bu şekilde yorumlamanın manası bulunmadığını söyledi.

Doran, bu fikre kapılanların endişelerini anladığını ama bu düşünceyi barındıran çok kişinin olmasının kendisini kaygılandırdığını aktardı.

ABD'nin bölgeden çekildiğine ve eskisi gibi varlık göstermediğine dikkati çeken Doran, bugün Doğu Akdeniz'de dışlanan ve yalnız bırakılan Türkiye'nin 2014-2015 yıllarına bakıldığında bölgenin sorunlarına çözüm üretebilmek için ilgili aktörler tarafından süreçlere dahil edilmesinin istendiğini hatırlattı.

Doran, bu meseleyi gözlemleyenlerin Türkiye'nin haklarını görmezden gelmemeleri, Doğu Akdeniz'de sular ve kaynaklar üzerinde hakkaniyetli bir paylaşımdan yana tavır takınmaları gerektiğini belirterek, şöyle dedi:

"Üzerine düşünülmesi ve anlaşılması gereken başka bir konu AB neden Türk halkının isteğinin dışında bir pozisyonda duruyor? Türkiye önemli bir NATO üyesi ve AB'nin, Batı'nın güvenliği için önemli bir rol oynuyor. Bölgedeki sorunların çözümü noktasında Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda öneminin daha da arttığını göreceğiz. ABD'nin güvenliği düşünüldüğünde Türkiye'nin önemini iyi anlamak gerekiyor. Bu gerçeği bir tarafa atıp olayı neo-Osmanlıcılığa bağlamanın herhangi bir açıklaması yok. ABD'nin ve Batı'nın Doğu Akdeniz'deki durumu daha iyi kavrayabilmesi için biraz Fransa'nın gündemine bakması ve bu gündemlerin arkasında durmak gereken konular olup olmadığını kavraması gerekir."

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Doğu Akdeniz, Yunanistan, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 17:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İletişim Başkanlığından 'Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı' - Son Dakika


Son Dakika

İstanbul'da hissedilen 4.2 büyüklüğündeki deprem kameralara yansıdı Prof. Dr. Ahmet Ercan, büyük İstanbul depreminin hangi fay kolunda olacağını işaret etti Fenerbahçe, Porto'lu Ze Luis ile anlaştı Yeni doğan bebeğini ölüme terk eden vicdansız anneye müebbet hapis cezası Hatalı basım 100 TL'lik iki banknotu DMD hastası çocuğunun tedavisi için 250 bin TL'ye satışa çıkardı Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor
"Kişiye özel" ilan açan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevine son verildi         
17:50
Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden hakim karşısına çıktı! İşte ilk savunması Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden hakim karşısına çıktı! İşte ilk savunması         
17:28
Tarlada çalışırken tartıştığı karısını tüfekle yaralayan adam kayıplara karıştı Tarlada çalışırken tartıştığı karısını tüfekle yaralayan adam kayıplara karıştı         
16:46
Son Dakika: İstanbul'da 4.2 büyüklüğünde deprem Son Dakika: İstanbul'da 4.2 büyüklüğünde deprem         
16:37
Maske denetiminde polisleri tehdit eden kurye, çark etti: Eniştem Gebze'de servis şoförü Maske denetiminde polisleri tehdit eden kurye, çark etti: Eniştem Gebze'de servis şoförü         
16:19
Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak         
15:45
Çin'in en zengin ismi şişe su üreten Zhong Shanshan oldu Çin'in en zengin ismi şişe su üreten Zhong Shanshan oldu         
15:07
Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı         
14:51
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor         
14:33
Apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalandı, 500 kişi karantinaya alındı Apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalandı, 500 kişi karantinaya alındı         
14:07
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı         
13:19
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi         
12:31
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 18:11:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İletişim Başkanlığından "Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei