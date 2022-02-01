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Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde yarıyıl yoğunluğu sürüyor - Son Dakika

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde yarıyıl yoğunluğu sürüyor

01.02.2022 18:09
Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde yarıyıl yoğunluğu sürüyor

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde yarıyıl yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde yarıyıl yoğunluğu yaşanıyor.

Kastamonu- Çankırı sınırında Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı olan Ilgaz, Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezleri arasında bulunuyor.

Kayak merkezine Kastamonu ve Çankırı'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Samsun, Sinop, Bartın, Amasya ve Karabük başta olmak üzere birçok ilden ziyaretçi geliyor.

Kayak merkezine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın 1850 rakımındaki doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp keyifli vakit geçiriyor.

Yarıyıl tatili nedeniyle yoğunluğun yaşandığı kayak merkezi, kızakla kaymak isteyen ziyaretçilere de eğlenceli kış tatili imkanı sunuyor.

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Kayak Merkezi, Ilgaz Dağı, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde yarıyıl yoğunluğu sürüyor - Son Dakika


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