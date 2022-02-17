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İlham Veren Kadınlar, Türkiye Kadın Zirvesi'nde bir araya geliyor - Son Dakika

İlham Veren Kadınlar, Türkiye Kadın Zirvesi'nde bir araya geliyor

17.02.2022 11:56
İlham Veren Kadınlar, Türkiye Kadın Zirvesi'nde bir araya geliyor

Kadına Şiddet'e dikkat çekmek ve kadın istihdamına farkındalık yaratmak adına "Kadın Dünyadır" mottosuyla Türkiye Kadın Zirvesi projesi hayata geçirildi. Türkiye Kadın Zirvesi'nde iş dünyasının, sporun ve sanatın başarılı kadınlarının gerçek hikayelerine tanık olunarak, bir kadının önce kendisi, sonra ailesi, ardından da tüm dünyayı nasıl değiştirebileceğini, Türkiye'ye mâl olmuş başarılarını kanıtlamış kadınlardan dinlenmesi planlanıyor.

Dünyanın ve Türkiye'nin en temel sorunlarından biri olan 'Kadına Şiddet'e dikkat çekmek, kadın istihdamına farkındalık yaratmak için 'Kadın Dünyadır' mottosu ile Türkiye Kadın Zirvesi projesi hayata geçirildi.

7 Mart Pazartesi günü Bomonti Hilton Otel'de Golden Palm Dergisi tarafından düzenlenecek olan ve Maximum Group ana Sponsorluğunda yapılacak Türkiye Kadın Zirvesi ve Türkiye Kadın Ödülleri, Woman TV ekranlarından canlı olarak Melike Çelik'in sunumu ile yayınlanacak.

İlham Veren Kadınlar, Türkiye Kadın Zirvesi'nde bir araya geliyor

KIZ ÇOCUKLARI OKUSUN, GELİN OLMASIN

Türkiye'nin her bir yanından her meslekten üreten lider kadınların yer alacağı organizasyonda ayrıca, 'Kız Çocukları Okusun, Gelin Olmasın' projesi de start alacak. Sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın en büyük sorunlarından biri, kadının toplum içinde hak ettiği yeri bulamaması ve kadına yönelik şiddet... Öyle ki, son 20 yılda ülkemizde kadına şiddet vakaları ve kadın cinayetleri, yüzde 1400 arttı. Dünyada kadına seçme ve seçilme hakkı veren ilk ülkeyiz ancak, günümüzde okutulmayıp çocuk yaşta zorla yaptırılan evlilikler konuşuluyor. Bütün bu olumsuzlukların yanında, dünyaya örnek olmayı, çığ gibi büyüyecek bir hareketin fitilini Türkiye Kadın Zirvesi ateşlemek istiyor.

Türkiye Kadın Zirvesi'nde iş dünyasının, sporun ve sanatın başarılı kadınlarının gerçek hikayelerine tanık olunması planlanıyor. Bir kadının önce kendisi, sonra ailesi, ardından da tüm dünyayı nasıl değiştirebileceğini, Türkiye'ye mâl olmuş başarılarını kanıtlamış kadınlardan dinlenmesi planlanıyor.

İlham Veren Kadınlar, Türkiye Kadın Zirvesi'nde bir araya geliyor

"TOPLUMDA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİ ORTADAN KALDIRMAK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ"

Türkiye Kadın Zirvesi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, yaptığı açıklamada "Sözlerime, 'Erkek değişirse her şey değişir' diyerek başlamak istiyorum. Türkiye Kadın Zirvesi ile üreten lider kadınlarımızı bir araya getirmekle kalmayıp, onlara destek olan erkekleri de unutmuyoruz. Hem ekonomi hem siyaset hem de genel yaşam alanlarımızda toplumda cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak en büyük hedeflerimiz arasında ayrıca toplumda cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak yine en büyük hedefimiz birisi, tabii ki bununla birlikte yine Türkiye'de bir ilk olan Türkiye Kadın Ödülleri ile emeğe, vefaya, yaşama değer katan tüm lider kadınlarımızı başarı kürsüsüne çıkaracağız. Bununla birlikte kadınlarımıza değer katan erkek değişim elçilerini de unutmayacağız. Sonuç olarak bu dünyanın yarısını kadınlar oluşturuyor. Kalan yarısını ise kadınlar dünyaya getirmiştir. Öyleyse, 'Kadın; annemiz, kardeşimiz, eşimiz, kızımız, kısacası kadın bizim dünyamız' diyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

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Kadına şiddet, Güncel, Son Dakika

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