Ilhan Omar\'a Saldırı

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'a, Minneapolis Belediyesi'nde ev sahipliği yaptığı bir etkinlikte saldırı düzenlendi.

Bir izleyici Omar'a, şırınga ile henüz içeriği bilinmeyen bir sıvı madde püskürttü.

BBC'ye konuşan bir görgü tanığı, püskürtülen sıvının, kimyasal bir maddeye benzer ekşi bir kokusu olduğunu söyledi.

Saldırının ardından Omar'ın konuştuğu salonu derin bir koku kapladı.

Omar ise saldırıya karşın konuşmasına devam etti. Sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığı açıklandı.

Polis, saldırganın derhal tutuklandığını ve olay yerinde adli tıp incelemesi yapıldığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump 18 Ocak'ta sosyal medya platformu Truth Social üzeirnden yaptığı açıklamada Ilhan Omar'ın hapiste olması ya da doğduğu ülke olan Somali'ye geri gönderilmesi gerektiğini söylemişti.

Trump daha önce de Omar için "radikal solcu bir deli" demişti.

Ilhan Omar ise konuşmasında Minneapolis'te bu ay görevlileri iki kişiyi vurarak öldüren ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza biriminin (ICE) "lağvedilmesi" çağrısı yaptı.

Omar ayrıca İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in de "istifa etmesi ya da görevden alınması" gerektiğini söyledi.

Saldırı onun bu çağrısından hemen sonra düzenlendi.

Saldırının ardından Omar kendisini dinleyenlere hitaben, "Devam edeceğiz. Minnesota olarak güçlüyüz" dedi.

Minneapolis, ABD'de Minnesota eyaletinin en büyük kenti.

Ilhan Omar da ABD Temsilciler Meclisi'nde Minnesota eyaletini temsil eden kongre üyelerinden.

Omar daha sonra X hesabından yaptığı açıklamada, "Ben iyiyim, hayatta kalan biriyim. Bu küçük kışkırtıcı, beni işimi yapmaktan alıkoyamayacak. Zorbaların kazanmasına izin vermem" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılanlardan Jacquelynn Goessling, BBC'ye yaptığı açıklamada saldırganla ilgili olarak, "Yardımcılarından birinin ona bir not ya da başka bir şey vermek için kürsüye çıktığını düşündüm" dedi.

Bir başka katılımcı Alfred Flowers Jr ise Ilhan Omar'ın saldırıya rağmen hala kalıp konuşmasını sürdürdüğüne dikkat çekti, onun cesaretine ve gücüne saygı duyduğunu" söyledi.

2019'da ABD Temsilciler Meclisi'ne seçilerek tarihe geçmişti

Görüntülerde, Omar'ın ekibinin saldırganı dışarı çıkartırken "yolu açın" diye bağırdığı görülüyor.

Saldırgan zorla dışarı çıkartılırken Omar için "Bizi birbirimize düşürdü" dedi. Başta kimi kastettiği hemen anlaşılamadı.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Minneapolis'te şiddete ve yıldırmaya yer yok. İnsanların hayatını riske atmadan da bir konuda anlaşmazlık yaşayabiliriz. Şehrimizde bu tür davranışlara müsamaha gösterilmeyecek" dedi.

Demokrat Parti'den Ilhan Omar, 2019 yılında ABD Kongresi'ne seçilen Afrika doğumlu ve Somali kökenli ilk siyasetçi olmuştu.

Omar ve Rashida Tlaib, ABD'nin ilk Müslüman kadın Kongre üyeleri.

Minneapolis'te 100 kadar kişinin katıldığı etkinlik ise Omar'ın belediyede ev sahipliği yaptığı düzenli toplantılarından biriydi.

İzleyiciler, Omar'a, göçmen polisinin kentteki varlığı ve bir ay içinde ABD vatandaşı iki kişiyi vurarak öldürmeleri hakkındaki görüşlerini öğrenmek için salondalardı.

Ocak ayında göçmen polisinin önce Renee Good'u sonra da Alex Pretti'yi öldürmesi sonrası Minneapolis'te protesto gösterileri düzenlenmişti.

Yetkililer, saldırı sonrası Ilhan Omar'dan etkinliği noktalamasını istese de, Omar konuşmasını sürdürdü ve "Konuşmaya devam edeceğiz. Bana sadece 10 dakika verin. Lütfen şovu onlara bırakmayın" dedi.

Minneapolis'te göçmenlere karşı tepki çeken uygulamaların kökeninde, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce "radikal solcu bir deli" olarak nitelendirdiği Omar'dan hoşlanmaması olduğunu düşünenler var.

Trump ise Minneapolis'te yaşananlarla ilgili son açıklamasında, kentte "tansiyonu bir nebze de olsa düşüreceğini" söyledi.

Trump bunun "geri adım atma" anlamına gelmediğini vurguladı, son kararını "küçük bir değişiklik" olarak tanımladı.

Trump ayrıca öldürülen Alex Pretti'nin aslında silah taşımaması gerektiğini söyledi.

ABD'de Pretti'nin silah ruhsatı olduğu ve Trump'ın sözlerinin silah hakları gruplarıyla güçlü bağları olan Cumhuriyetçi Parti'den bazı siyasetçilerileri rahatsız edebileceği bildiriliyor.

Minneapolis'te gerginliği azaltma çabaları kapsamında, Trump "sınır çarı" Tom Homan'ı Minnesota'ya göndermişti.

Homan, tepki çeken sınır devriyesi komutanı Greg Bovino'nun yerini alacak.

Bu haber Kristina Volk'un katkılarıyla hazırlandı