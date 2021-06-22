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İLİM YAYMA ÖDÜLLERİ 2'NCİ KEZ VERİLECEK - Son Dakika

İLİM YAYMA ÖDÜLLERİ 2'NCİ KEZ VERİLECEK

22.06.2021 13:53
İLİM YAYMA ÖDÜLLERİ 2'NCİ KEZ VERİLECEK, System.String[]

İLİM Yayma Ödülleri, bu yıl 2'nci kez sahiplerini bulacak.

İLİM Yayma Ödülleri, bu yıl 2'nci kez sahiplerini bulacak. 3 kategoride dağıtılacak ödül, toplam 1 milyon lira. Başvuruların alınmaya başlandığı İlim Yayma Ödülleri öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Elbette Türkiye'nin Nobeli'yiz belki  ama uluslararası boyut kazandığı zaman dünyanın bilimsel gelişimine katkı sağlıyor olacağız" dedi.

İlki 2019'da verilen İlim Yayma Ödülleri, bu yıl 2'nci kez dağıtılacak. "Büyük Ödül", "Sosyal Bilimler" ile "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimler" olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilecek ödüller için başvurular açıldı. Yaklaşık 4 aylık sürede 6 farklı kurul tarafından 8 farklı aşamada değerlendirilecek çalışmalar içerisinden "Sosyal Bilimler" ve "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" kategorilerinde ödüle layık bulunana 200'er bin TL, "Büyük Ödül" için de 600 bin TL verilecek. Akademisyenler, araştırmacılar, toplumda yaygın etki oluşturanlar ile Türkiye'nin ve insanlığın hayrına katkı sağlayanların başvurmaları beklenen İlim Yayma Ödülleri öncesinde, programa dahil olan holdinglerin yöneticileri ile basın buluşması gerçekleştirildi.  Ataşehir Sheraton Grand Hotel'de gerçekleştirilen basın toplantısına İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan,  İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi M. Nazif Çelebi, Vakıf Genel Müdürü Adem Yavuz, Akademik Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Tosyalı Holding Başkan Vekili Şerif Tosyalı ve Hayat Holding Genel Sekreteri Osman Aksoy katıldı.

"TÜRKİYE'NİN NOBEL'İYİZ"

Toplantıda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan,"İnsanlar bu tarz çalışmalara tenezzül etsinler diye, İlim Yayma Ödülleri Türkiye'deki bir boşluğu doldurmak için başlattığımız bir çaba. 'Nobel ödüllerinin nasıl verildiğini biliyor musunuz?' dedim, kimse bilmiyor. Bizim o konuda şeffaflığımız daha yüksek. Büyük ödül, 600 bin lira, diğer iki ödülümüz de 200'er bin lira olacak. Hala Nobel'in ödül büyüklüğünün çok gerisindeyiz elbette, ama Nobel'in 100 yıla yakın geçmişi var, biz bu anlamda sabırlı olunması gerektiğini düşünüyoruz. Elbette Türkiye'nin Nobeli'yiz belki ama uluslararası boyut kazandığı zaman dünyanın bilimsel gelişimine katkı sağlıyor olacağız. Kamuoyunda bilinmesi istememizin amacı  özellikle ortaokul, lise düzeyindeki çocuklarımız, akademisyen olmaya alim olmaya özensinler. Türkiye'de akademisyen olan gençler, ilk yüzden ilk beşyüzden, ilk binden gelmiyor. Hala akademisyen olanların biraz daha alt sıralardan geldiğine şahit oluyoruz bu da bir gerçeğimiz" diye konuştu.

"NOBEL'İ YAPANLAR DA BİZDEN ÇOK FARKLI DEĞİLLER"İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün de "Akademi alanındaki arkadaşlarımızın da verimli olabilmeleri verimli çalışmalar yapabilmeleri, bu ülkeye katkıda bulunmalarını sağlamak için bizim için çok önemliydi. Uluslararası bir çalışmaya dönmesini çok arzuluyorum, Nobel'i yapanlar da bizden çok farklı değiller arkadaşlar, Nobel'i düzenleyenler de aynen bizim gibiler" dedi.

"BAŞVURULAR BAŞLADIĞINDAN BERİ 758 BAŞVURU GELDİ"Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy ise şunları ifade etti:

"Sosyal bilimler alanındaki ödül, sosyal bilimlerle ilgili tüm çalışanların başvurabileceği bir ödül kategorisi, ikincisi mühendislik, doğa ve sağlık bilimleri alanında. Bu da yine o alanda çalışma yapan insanların başvurabileceği bir ödül kategorisi. Başvurular 6 farklı birim tarafından 8 kademede değerlendirilecek. Daha önce yapılmış bir çalışmayla da katılabilecekler. Başvuruların açıldığı tarihten itibaren 758 başvuru geldi, 106 farklı üniversiteden gerçekleşti."

İLİM YAYMA ÖDÜLLERİ 2'NCİ KEZ VERİLECEK
İLİM YAYMA ÖDÜLLERİ 2'NCİ KEZ VERİLECEK
İLİM YAYMA ÖDÜLLERİ 2'NCİ KEZ VERİLECEK
İLİM YAYMA ÖDÜLLERİ 2'NCİ KEZ VERİLECEK

Bilal Erdoğan, Türk Lirası, Türkiye, Nobel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İLİM YAYMA ÖDÜLLERİ 2'NCİ KEZ VERİLECEK - Son Dakika


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