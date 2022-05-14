Ilısu Baraj Gölü havzası 150 bin fidanla erozyondan korunacak - Son Dakika
Üye Girişi

Ilısu Baraj Gölü havzası 150 bin fidanla erozyondan korunacak

14.05.2022 11:15
Ilısu Baraj Gölü havzası 150 bin fidanla erozyondan korunacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman İşletme Genel Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında dikilen 150 bin fidanla Ilısu Baraj Gölü havzasında erozyon önlenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman İşletme Genel Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında dikilen 150 bin fidanla Ilısu Baraj Gölü havzasında erozyon önlenecek.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde geçen yılın sonunda hayata geçirilen "Hasankeyf Toprak Muhafaza ve Erozyon Kontrol" projesi ile Ilısu Baraj Gölü havzası kıyısında bulunan 1071 hektarlık alanda ağaçlandırma çalışması başlatıldı. Proje kapsamında 150 bin fidanın dikildiği orman sahasında 140 binden fazla tohum da toprakla buluşturuldu. Fıstık çamı başta olmak üzere, Siirt fıstığı, zeytin, badem ve meşe gibi gelir getirici türlerden oluşan alan gelecekte bölgede yaşayan vatandaşlara da ekonomik açıdan katkı sunacak.

Hasankeyf daha yeşil olacak

Batman Orman İşletme Müdürü Huriye Öztürk, AA muhabirine, proje kapsamında 1071 hektarlık alanda ağaçlandırma çalışması yaptıklarını söyledi. Daha yeşil bir Hasankeyf için gerçekleştirilen proje ile belirlenen alanda 150 bin fidan dikildiğini ve 140 bin tohumun toprakla buluştuğunu belirten Öztürk, bu sayede Ilısu Baraj Gölü havzasının da erozyondan korunacağını dile getirdi. Dikilen ağaç türleri arasında çoğunlukta fıstık çamı olduğunu ve bölge köylüsünün gelecekte fıstık çamından ekonomik gelir elde edeceğini anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Fıstık çamı ileride köylülerimizin yararlanabileceği bir türdür. Ayrıca köylülerimize katkı olarak ulaşım yollarının da yapılmış olması çok önemli. Çünkü 1071 hektarlık ağaçlandırma sahası içerisinde vatandaşların ekip dikebilecekleri tarım arazileri de mevcut. Onlara da ulaşım sağlandı. Bu nedenle hem köylüye katkı sağlayacak hem de orman açısından da entegre bir çalışma yapıldı."

Öztürk, baraj havzası sahil şeridinde gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmasının bölge turizmine de katkı sunacağına işaret ederek baraj havzasındaki koylarda vatandaşların turistik tesis de açabileceklerini dile getirdi. Öztürk, "Projeyle bölgeye hem doğal bir güzellik kattık hem de gelecekte turizm açısından değerlendirilebilecek bir alan oluşturduk." dedi.

Hasankeyf ilçesine 25 bin fidan dikildi

Yeni yerine taşınan Hasankeyf ilçesinde de yeşil alanların artırılması amacıyla ağaçlandırma çalışması yaptıklarını bildiren Öztürk, 25 binden fazla boylu fidan diktiklerini ve ağaçlandırılan alanlarda sulama çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Bölge köylüsü ekonomik gelir elde edecek

Hasankeyf Tepebaşı köyü muhtarı Mehmet Ali Yiğiz de daha önce orman köylüsü olmadıklarını, yapılan ağaçlandırma ile orman köylüsü statüsü kazandıklarını belirtti. Ağaçlandırma yapılan alanda bulunan arazilerine yol olmadığı için ulaşım sağlayamadıklarını, ağaçlandırma çalışması ile açılan yollar sayesinde atıl durumdaki arazilerini de işleyebildiklerine değinen Yiğiz, çalışma için yetkililere teşekkür etti. Ağaçlandırma bölgesinde özellikle gelir getirici türlerin dikildiğine işaret eden Yiğiz, bölge köylüsünün gelecekte bu ağaçlardan ekonomik gelir elde edeceğini söyledi. Yiğiz, şöyle konuştu:

"Suyun karşı tarafı tamamen yemyeşil bir görünüme kavuşacak ve turizme de çok büyük katkısı olacak. Bu bölgede yeşil alan fazla olmadığı için suyun hemen kenarında olan bu ağaçlandırma alanlarına insanlar rağbet edecek. Bu ağaçlar büyüdüğünde insanlar gelip buralardan istifade edecekler."

YORUMLAR
500

Hasankeyf, Tohum, Tarım, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ilısu Baraj Gölü havzası 150 bin fidanla erozyondan korunacak - Son Dakika


Son Dakika
11:10 Türk futbol tarihinde görülmemiş olay! Murat Yıldırım kaptanı olduğu kulübü satın aldı
11:09 Hırsızlık için girdiği evde yemek yedi, ardından duş aldı! Bıraktığı notta ise "sadece ihtiyacım olanı aldım" dedi
11:07 "Cinsel organıma ihtiyaç duymuyorum" diyen genç, kendisini ameliyat etti
10:53 Koyunlara köpekler saldırdı! 3 koyun hayatını kaybetti, 7 koyun ise yaralandı
10:50 Başkan Sancak, Balotelli'nin Yunus Akgün'e şiddet uyguladığı iddiasını yalanladı
10:39 Ahmet Türk: Kürtler olmadan Millet İttifakı kazanamaz
10:25 Rize'de alt geçidi kirletenler fotoğraflarla ifşa edildi
10:18 Tıp tarihinde bir ilk! Ölen kişinin gözleri yeniden açıldı
10:12 Oktay Kaynarca'dan yeni dizi projesi! Yapımcılığını da üstlendi
10:05 Bildiğiniz tüm uzaklaştırma tekniklerini unutun! Oto lastikçiye giren fare, işçinin tekmesiyle havalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 11:20:25. #1.13#
SON DAKİKA: Ilısu Baraj Gölü havzası 150 bin fidanla erozyondan korunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement