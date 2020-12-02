İlk 10 günde karantinadaki bin 529 Atakumluya yemek desteği - Son Dakika

İlk 10 günde karantinadaki bin 529 Atakumluya yemek desteği

02.12.2020 15:52
İlk 10 günde karantinadaki bin 529 Atakumluya yemek desteği, System.String[]

Atakum Belediyesi Pandemi Destek Ekibi, ilk 10 günde 530 haneye giderek bin 529 karantinadaki vatandaşa yemek sağladı.

Atakum Belediyesi Pandemi Destek Ekibi, ilk 10 günde 530 haneye giderek bin 529 karantinadaki vatandaşa yemek sağladı.

Atakum Belediyesi Pandemi Destek Ekibi, 23 Kasım'da başlattığı yemek desteğini haftanın yedi günü sürdürüyor. Korona virüs testi pozitif çıkan ya da temaslı olmaları nedeniyle evlerinde zorunlu izolasyonda kalan yurttaşlara; talep etmeleri halinde çorba, üç çeşit yemek, içecek ve ekmekten oluşan öğle yemeği dağıtılıyor. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin 21 Kasım'da kuruluşunu duyurduğu Pandemi Destek Ekibi, 23 Kasım'dan bu yana ilk 10 günde 530 hanenin kapısına giderek bin 529 Atakumluya sıcak yemek ulaştırdı. Talep karşılama, değerlendirme, üretim ve dağıtım safhalarını içeren kapsamlı bir operasyon yürüten Atakum Belediyesi Pandemi Destek Ekibi, 'riskli' durumdaki kent sakinlerinin yaşamını kolaylaştırmak için haftanın yedi günü aralıksız çalışıyor.

Korona virüs testi pozitif çıkan ve temaslı oldukları için evlerinde karantinada kalmak zorunda olan Atakumlu yurttaşlar, yemek desteğinden yararlanabilmek için Atakum Belediyesi Pandemi Destek Ekibi'ne 0552 963 02 30 numaralı WhatsApp Hattı'ndan ulaşabiliyor. Aynı hane içerisinde yer alan pozitif ve temaslı kişilere ait ad, soyad, HES kodu, adres ve karantina bitiş gününü içeren bilgilerin yazılı olarak iletilmesinin ardından Pandemi Destek Ekibi, talepte bulunan kişilerin HES kodlarını kontrol ediyor. Sağlık Bakanlığı'nca 'riskli' kabul edilen ve evlerinden ayrılmamaları gereken yurttaşlar, dağıtım listelerine dahil ediliyor. Başvurunun bir sonraki gününden itibaren yararlanıcıların yemekleri Pandemi Destek Ekibi tarafından temassız şekilde kapılarına ulaştırılıyor.

Dört ayrı ekip tüm haneleri tek tek ziyaret ediyor

Korona virüse yakalanan Atakumluların tedavi sürecinde iyi beslenebilmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdüren Pandemi Destek Ekibi, çalışmalarına günün erken saatlerinde başlıyor. Atakum Belediyesi'ne ait sosyal tesislerin mutfak ekibi, dev kazanların başına geçerek üç çeşit yemeğin üretimini gerçekleştiriyor. Her bir yararlanıcının yemeği, porsiyonlar halinde ayrı ayrı hazneleri bulunan kaplara aktarılarak vakumlu şekilde paketleniyor. Yemek paketleri, sıcaklığını kaybetmemesi için özel izolasyonlu kutulara konularak dağıtım araçlarına yükleniyor. Ellerindeki dağıtım listeleri ile Atakum'un dört bir yanına doğru yola çıkan dört ayrı dağıtım ekibi, tüm haneleri tek tek ziyaret ederek yemeklerini kapılarına kadar ulaştırıyor. Temassız teslimat gerçekleştiren ekipler, adresine yaklaştıkları yararlanıcıyı arayarak bilgi veriyor ve daire kapısını açmaması gerektiği uyarısında bulunuyor. Hanedeki kişi sayısına göre yemek, içecek ve ekmeği poşetleyen dağıtım ekibi, bu paketleri daire kapısına bırakıyor. Yararlanıcılar, ekipler uzaklaştıktan sonra kapılarını açarak yemeklerini teslim alıyor.

"Pandemi destek ekibi haftanın yedi günü görev başında"

Atakum'da korona virüs salgını ile mücadele sürecinde Samsun Valiliği, Atakum Kaymakanlığı, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nün yanı sıra tüm kurumlarla iş birliği içerisinde olduklarını ve ihtiyaç duyan tüm kent sakinlerine ulaşmaya çalıştıklarını belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler geçiriyoruz. Bu süreci Samsun'da ve Atakum'daki kamu kurumlarının olanakları, hayırseverlerin destekleri, ekiplerimizin özverisi ve yurttaşlarımızın uyumu ile aşacağız. Atakum Belediyesi Pandemi Destek Ekibi, haftanın yedi günü görev başında. Testi pozitif çıkan ve temas nedeniyle evinde kalmak zorunda olan hemşehrilerimizin evlerine kapı kapı giderek yemek desteği ulaştırıyorlar. Ekiplerimiz ilk 10 günde 530 haneye tek tek giderek bin 529 Atakumluya sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi. İmkanlarımızı sonuna kadar kullanıp Atakum'daki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışacağız. Bu süreçte yurttaş dayanışmasına katkıda bulunmak isteyen tüm yardımseverleri, AtaMarket Gıda Bankası'ndaki paydaşımız Özgür Bölüşüm Derneği aracılığıyla destek olmaya davet ediyorum. Bu süreci hep birlikte aşacağız. Hemşehrilerimize mümkün olduğu sürece evlerinde kalmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum" diye konuştu. - SAMSUN

İlk 10 günde karantinadaki bin 529 Atakumluya yemek desteği
İlk 10 günde karantinadaki bin 529 Atakumluya yemek desteği
İlk 10 günde karantinadaki bin 529 Atakumluya yemek desteği
İlk 10 günde karantinadaki bin 529 Atakumluya yemek desteği
İlk 10 günde karantinadaki bin 529 Atakumluya yemek desteği
İlk 10 günde karantinadaki bin 529 Atakumluya yemek desteği
İlk 10 günde karantinadaki bin 529 Atakumluya yemek desteği

Cemil Deveci, Koronavirüs, Samsun, Atakum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlk 10 günde karantinadaki bin 529 Atakumluya yemek desteği - Son Dakika


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