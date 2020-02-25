İlk 4'e giren takımlar Türkiye yarı finallerine katılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor İlk 4'e giren takımlar Türkiye yarı finallerine katılacak - Son Dakika Spor

İlk 4'e giren takımlar Türkiye yarı finallerine katılacak

6 saat önce

U16 Kızlar Basketbol 3. Bölge Şampiyonası Amasya Hamit Kaplan Spor salonunda başladı.

İlk 4'e giren takımlar Türkiye yarı finallerine katılacak, System.String[]

U16 Kızlar Basketbol 3. Bölge Şampiyonası Amasya Hamit Kaplan Spor salonunda başladı.


6 takımın katıldığı basketbol turnuvasında ilk 4'e giren takımlar Türkiye yarı finallerine katılma hakkı elde edecekler. Turnuvanın ilk karşılaşmasında Karabük Gençlik Spor ile Sinop Bahçeşehir Koleji U16 Kızlar Basketbol takımları karşı karşıya geldi. Sinop Bahçeşehir Koleji, Karabük Gençlik Spor'u 39-78 mağlup etti.


Türkiye Basketbol Federasyon Temsilcisi Filiz Öget, "Bu şampiyonada ilk 4'e giren takımlar Türkiye yarı finallerine katılma hakkı elde edecekler. Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Karabük ve Eskişehir takımları olarak 6 takım burada mücadele ediyor" dedi.


İlk günün son karşılaşmasında Amasya Merzifon Belediye Gençlik ve Spor Kastamonu Basketbolspor ile karşı karşıya geldi. Kastamonu 65-46 müsabakayı kazanmasını bildi. Bölge şampiyonası 29 Şubat 2020 tarihine kadar devam edecek. - AMASYA

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:32 Kaynak: İHA
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