"İlk baretim, ilk yeleğim" projesi devam edecek

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Çukurova Üniversitesiyle birlikte düzenledikleri, 'İlk baretim, ilk yeleğim' projesinin devam edeceğini söyledi.

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Sayım Azmaz, Adnan Kemali Ünal, Mehmet Ali İnan, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Meryem Tuncel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlter Ünlükaplan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayri Levent Yılmaz, Rekröe Danışmanı Prof. Dr. Recep Tuncer'in hazır bulunduğu görüşmede karşılıklı destek sözleri verildi. Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel "AKAMDER ziyareti bizleri memnun etti. Pandemi süreci sonrasındaki yatırımlarımızda karşılıklı desteklerimiz sürecektir. Ancak temel önceliğimiz eğitimdir. Bu konuda öğrencilerimiz önemli başarılara adım atmaktadır. Geçmişte AKAMDER'in teşvik ve yardımları aşikar olup devamının da süreceğine inanıyoruz. Temel paydamız Adana olduğu için bundan sonrada görüş alışverişlerimiz sürecektir" dedi.

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu ise Çukurova Üniversitesi'nin önemli bir kurum olduğunu belirterek, "Çukurova Üniversitesi Akdeniz'in eğitim starıdır. Yakın geçmişte akademik gücü ve bilimsel başarılarıyla uluslararası saygınlığını daha da arttıran Çukurova Üniversitesi (ÇÜ), Foods Dergisi'ne göre dünyada bilimsel katkı yapan 8. üniversite olmuştur. Üniversitemizin başarıları bizleri gururlandırmaktadır. AKAMDER olarak çeşitli destek etkinliklerimizin yanı sıra "İlk baret ilk yelek"le mühendis öğrencilerimize sunduğumuz katkılar pandemi süreci sonrasında da artarak devam edecektir" diye konuştu. - ADANA