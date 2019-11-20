Son Dakika Haberleri: İlk Film Yarışması'nın jüri üyeleri belli oldu
Son Dakika Magazin İlk Film Yarışması'nın jüri üyeleri belli oldu - Son Dakika Magazin

İlk Film Yarışması'nın jüri üyeleri belli oldu

7 saat önce

TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yapımcı Cemal Okan'ın başkanlığını yapacağı jüride, CJ Entertainment Genel Müdürü Ferhat Aslan, Cast Direktörü Harika Uygur, Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı ve Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Başkanı Prof. Dr.

İlk Film Yarışması'nın jüri üyeleri belli oldu, System.String[]

TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yapımcı Cemal Okan'ın başkanlığını yapacağı jüride, CJ Entertainment Genel Müdürü Ferhat Aslan, Cast Direktörü Harika Uygur, Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı ve Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nilay Ulusoy yer alıyor.


Yarışmaya son başvuru tarihi 2 Aralık olarak belirlendi. Detaylı bilgilerin etkinliğin internet sitesi olan ilksenaryo.tursak.org.tr adresinden öğrenilebileceği yarışmanın birincisi 25.000 TL ile ödüllendirilecek.

Ferhat Aslan, Cemal Okan, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:11 
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