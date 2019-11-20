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İlk Film Yarışması'nın jüri üyeleri belli oldu
7 saat önce
TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yapımcı Cemal Okan'ın başkanlığını yapacağı jüride, CJ Entertainment Genel Müdürü Ferhat Aslan, Cast Direktörü Harika Uygur, Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı ve Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Başkanı Prof. Dr.
TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yapımcı Cemal Okan'ın başkanlığını yapacağı jüride, CJ Entertainment Genel Müdürü Ferhat Aslan, Cast Direktörü Harika Uygur, Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı ve Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nilay Ulusoy yer alıyor.
Yarışmaya son başvuru tarihi 2 Aralık olarak belirlendi. Detaylı bilgilerin etkinliğin internet sitesi olan ilksenaryo.tursak.org.tr adresinden öğrenilebileceği yarışmanın birincisi 25.000 TL ile ödüllendirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:11
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