İlk kadın sendikacı Zehra Kosova'nın ismi Kuşadası'nda parkta yaşatılacak - Son Dakika

İlk kadın sendikacı Zehra Kosova'nın ismi Kuşadası'nda parkta yaşatılacak

07.01.2021 16:45
İlk kadın sendikacı Zehra Kosova'nın ismi Kuşadası'nda parkta yaşatılacak, System.String[]

Kuşadası Belediyesi, Türkiye'nin ve Kuşadası'nın önemli isimlerini parklarda yaşatıyor.

Kuşadası Belediyesi, Türkiye'nin ve Kuşadası'nın önemli isimlerini parklarda yaşatıyor. Son olarak Türkiye'deki sendikal mücadelenin kadın önderlerinden Zehra Kosova'nın ismi Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yapımına devam edilen bir parka verildi.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından daha yeşil bir kent oluşturmak amacıyla yapılan yeni parklarda topluma mal olmuş ve sevilen isimler yaşatılıyor. Geçtiğimiz 1,5 yıl içerisinde Mehmet Alkışlı, Dr. Ali Alkış ve Aras Büyüktanır gibi kent hafızasında yer etmiş isimlerle birlikte Muzaffer İzgü, Neslican Tay gibi ülke çapında tanınırlığı olan kişilerin isimleri yapımı tamamlanan parklarda ölümsüzleştirilmişti. Son olarak Türkiye işçi hareketinin ilk temsilcilerinden Zehra Kosova'nın ismi Kuşadası Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda alınan kararla Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yapımına devam edilen bir parka verildi. 2001 yılında yaşamını yitiren Kosova'nın ismini yaşatacak olan park Şehit Er Serkan Altınkaynak 2'inci sokak üzerinde yer alıyor.

Türkiye'nin ilk kadın sendikacısı olarak tanınan Zehra Kosova'nın ismini yaşatacak olan parkın içerisinde çocuk oyun grubu, spor aletleri, oturma alanları yer alacak. İstinat duvarı örme işlemi tamamlanan parkın peyzaj tasarımı da Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılacak. Park en kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılacak. - AYDIN

İlk kadın sendikacı Zehra Kosova'nın ismi Kuşadası'nda parkta yaşatılacak
İlk kadın sendikacı Zehra Kosova'nın ismi Kuşadası'nda parkta yaşatılacak
İlk kadın sendikacı Zehra Kosova'nın ismi Kuşadası'nda parkta yaşatılacak
İlk kadın sendikacı Zehra Kosova'nın ismi Kuşadası'nda parkta yaşatılacak
İlk kadın sendikacı Zehra Kosova'nın ismi Kuşadası'nda parkta yaşatılacak

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Türkiye, Kosova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlk kadın sendikacı Zehra Kosova'nın ismi Kuşadası'nda parkta yaşatılacak - Son Dakika


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