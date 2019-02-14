Son Dakika Haberleri: İlk Kez 15 Şubat 1959'da Kullanıldı: 60 Yıldır Hayatımızda

İlk Kez 15 Şubat 1959'da Kullanıldı: 60 Yıldır Hayatımızda

2 saat önce

ALMANYA'da radarlar, ilk kez Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti sınırları içinde kullanıldı.

İlk Kez 15 Şubat 1959'da Kullanıldı: 60 Yıldır Hayatımızda, System.String[]
ALMANYA'da radarlar, ilk kez Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti sınırları içinde kullanıldı. Düsseldorf ile Rattingen'i birbirine bağlayan yolun kenarında kurulan radar, 15 Şubat 1959'da hız kontrolüne başladı. O günden sonra da ülkenin her tarafına hızla modernleşerek yayıldı. Modern radarların hız ölçümlerinde yanılma payı saatte yüzde 3 kilometre.

İLK POLİS OLARAK TARİHE GEÇTİ

60 yıl önce Volkswagen minibüsün içine yerleştirilen radarı kullanan polis memuru da halen hayatta. Şimdilerde yaşlılar yurdunda yaşayan 89 yaşındaki Heinz Scholze, Almanya'da radarın başında bekleyen ilk polis olarak tarihe geçti. 40 yıllık eski polis memuru kariyerinin 30 yılını radarların başında hız meraklısı sürücüleri tespit etmekle geçirdi. 30 yıl içinde hız sınırını aşan binlerce sürücüyü yakaladı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:20 

Düsselldorf, Ren Vestfalya, Almanya, Güncel
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