Son Dakika Haberleri: İlk Müdahale İHH Arama Kurtarma Ekibi'nden

İlk Müdahale İHH Arama Kurtarma Ekibi'nden

22 dakika önce

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi Kavakköy'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından olay yerine ilk ulaşan 'İHH Arama Kurtarma Ekibi' oldu.

İlk Müdahale İHH Arama Kurtarma Ekibi'nden, System.String[]

İHH Arama Kurtarma, Genç İHH ve AFAD ekipleri olay yerinde gerçekleştirdikleri incelemelerin ardından hasar tespit çalışmalarına da katılarak yaraların bir an önce sarılması adına gerekli hazırlıklarını yaptılar.

Dünyanın birçok ülkesinde mazlumlara uzanan bir el olan İHH, Sivrice Kavakköy'de yaşanan afette yara alan vatandaşlara yardım elini uzattı. Yaşanan depremin sonrasında üç köyde hasar analizi yapan İHH yetkilileri köy muhtarları ile birlikte hasarlı evlerde incelemelerini gerçekleştirdiler. Elazığ İHH Arama Kurtarma Ekipleri Kavakköy, Uslu ve Akseki köylerinde sabaha kadar mesailerine devam ettiler.

Akseki köyünde AFAD tarafından getirilen 13 çadırın inşasına katılan İHH ekibi, evi tamamen kullanılmaz hale gelen vatandaşın da yaralarını sarmaya çalıştı.

Elazığ İHH Sorumlusu Metin Kılıç, doğal afetlerin bir daha yaşanmaması adına duacı olduklarını belirterek açıklamasında şunları söyledi:

"Kurulduğu günden beri dünyanın birçok ülkesinde faaliyetlerini aralıksız sürdüren İHH ülkemizde de aktif bir şekilde yardım çalışmalarına devam ediyor. Sivrice İlçesi Kavakköy'de yaşanan büyük depremin ardından ekiplerimiz anında olay yerine intikal ederek arama – kurtarma çalışmalarına katıldılar. Depremde can kaybının olmaması sevindirici olsa da maddi hasarın olduğunu tespit ettik. Ekibimiz olay yerine intikal eden ilk ekip oldu ve sabaha kadar hasar tespit çalışmalarına katıldı. Rabbim bir daha böyle bir afet vermesin diyor, hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

SUNGUROĞLU'DAN ANLAMLI DESTEK

Öte yandan Elazığ'lı işadamı Aytaç Sunguroğlu'da İHH'nın yardım kervanına katılarak Çad'da iki adet su kuyusu vurulmasını sağladı. İHH Sorumlusu Kılıç, İşadamı Sunguroğlu'nun bu davranışının takdire şayan bir tutum olduğunu belirterek kendisine teşekkür etti. Kılıç, Çad'da vurulan su kuyusunun fotoğrafını Sunguroğlu'na takdim ederek hayra vesile olduğu için kendilerine minnettar olduklarını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:52 Kaynak: Bültenler

Sivrice, Kavakköy, İHH, Güncel
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