Son Dakika Haberleri: İlk Yarı Başakşehir'in

İlk Yarı Başakşehir'in

5 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

20. dakikada Efecan'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Campos'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı. 33. dakikada Visca'nın kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası içinde önünde bulan Napoleoni'nin çektiği şutta da Costa'ya da çarpan meşin yuvarlağı kaleci Haydar kontrol etti. 34. dakikada sol kanatta Edin Visca'dan topu kapan N'Sakala, pasını ceza yayı üzerindeki Efecan'a verdi. Bu futbolcunun ceza sahası içine girer girmez vuruşunda kaleci Mert gole izin vermedi. 41. dakikada da Costa'nın ara pasında sağ kanatta topla buluşan Edin Visca'nın ceza alanına girerek yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 0-1

KÜNYE

Stat: Bahçeşehir Okulları Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Olguncan xx Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Baiano xx, Merih xx, Tzavellas xx, N'Sakala xx, Taha xx, Efecan xx, Sackey xx, Villafanez xx, Fernandes xx, Bobo x (Campos dk. 10 x) Yedekler: İsmail, Ufuk, Cenk Ahmet, Welinton, Kaan, Maniatis, Hasan Teknik Direktör: Sergen Yalçın Medipol Başakşehir: Mert xxx, Caiçara xx, Mahmut xx (Attamah dk. 45+1 ?), da Costa xx, Clichy xx, Gökhan İnler xx, İrfan Can xx, Visca xxx, Mossoro xx, Napoleoni xx, Adebayor xx Yedekler: Volkan, Uğur, Karim Hafez, Elia, Arda, Kerim Frei, Jojic, Soner, Bajic Teknik Direktör: Abdullah Avcı Gol: Edin Visca (dk. 41) (Medipol Başakşehir) Sarı kartlar: Taha (Aytemiz Alanyaspor), Caiçara (Medipol Başakşehir)

(Uygar Aydın - Erdal Anak/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:16 Kaynak: İHA

Edin Visca, Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir, Spor
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