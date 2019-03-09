İlkadım'da "Koşu Yolu ve Hayat Parkuru"Nun Açılışı Yapıldı

İlkadım Belediyesi tarafından inşa edilen "Koşu yolu ve hayat parkuru"nun açılışı yapıldı.

İlkadım Belediyesi tarafından inşa edilen "Koşu yolu ve hayat parkuru"nun açılışı yapıldı.



AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, törende yaptığı konuşmada, hem İlkadım ilçesine hem de Samsun'a çok daha fazla projeler ve hizmetler yapacaklarını söyledi.



Açılışa gelen kalabalığın coşkusunu yerel seçimler için bir işaret olarak gördüğünü dile getiren Demir, şöyle konuştu:



"31 Mart'ta Allah nasip ederse bayrağı devralmak için bir seçim yapacağız. Ben birçok görevde bulundum. AK Parti Samsun Kurucu İl Başkanlığı, milletvekilliği ve bakanlık yaptım. Şimdi de Cumhur İttifakı'nın büyükşehir belediye başkan adayıyım. Samsun için elimden geleni yapacağım. 31 Mart'tan sonra Samsun sanayileşmenin şaha kalktığı bir şehir olacak. İnsanlar Samsun'a gelecek, göç vermeyecek, göç alacak."



Projelerinden de bahseden Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun mitinginde müjdesini verdiği 3 bin 500 dönümlük sanayi bölgesinde 7 bin 500 kişiye istihdam sağlanacağını anlattı.



Demir, eski Samsun fuarının tekrar inşa edileceğini kaydetti.



AK Parti tarafından yeniden aday gösterilen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok da "Sağlık için spor, spor için İlkadım" sloganıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, gençlerin, kadınların ve yaşlıların spor yapmaları için birçok çalışma yürüttüklerini anlattı.



"Koşu yolu ve hayat parkuru"nda 2 bin 500 metre koşu ve yürüyüş yolu, 2 bin 500 metre bisiklet yolu ile dinlenme alanları ve çocuk oyun parkları bulunuyor.



Açılışa AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak da katıldı.

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