İlkadım'ın sporcu ordusu - Son Dakika
Son Dakika Spor İlkadım'ın sporcu ordusu - Son Dakika Spor

İlkadım'ın sporcu ordusu

6 saat önce

Sporun ve sporcuların desteklenmesi için çalıştıklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Şehrimizde gençleri spora teşvik ediyoruz.

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Sporun ve sporcuların desteklenmesi için çalıştıklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Şehrimizde gençleri spora teşvik ediyoruz. Herkes sporla buluşsun diye spor salonlarımızda 11 bin gencimize ücretsiz salon sporlarına yönelik eğitim veriyoruz" dedi.


İlkadım Belediyesi, Mete Adanır Kapalı Spor Salonunda gençlere basketboldan haltere, pilatesten güreşe varana kadar tam 14 branşta 11 bin öğrenciye ücretsiz salon sporlarına yönelik hizmet veriyor.


İlkadım Belediyesi gençlere yönelik sürdürdüğü kültürel ve sportif faaliyetlerini artırıyor. Kadifekale Mahallesi'nde uzun zamandır hizmet veren, kent merkezinden yaklaşık 20 dakikalık yürüyüş mesafesinde yer alan salonda, badminton, basketbol, jimnastik, güreş, eğlenceli atletizm, step aerobik, bay bayan fitness, pilates, muaythai, kick boks ve taekwondo dersleri veriliyor. Çeşitli dallarda sporseverlere hizmet veren Mete Adanır Spor Salonunda eğitim alan sporculara ulusal ve uluslararası müsabakalarda ücretsiz ulaşım imkanı da sunuluyor. Tam donanımlı spor salonunda bütün spor dallarındaki faaliyetler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde yapılıyor. Ayrıca spor salonunda bulunan özel yetenek parkurunda Polis Meslek Yüksek Okulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Polis Okulu ve Askeri Liselere girecek olan adayları da yetenek sınavlarına kendilerini hazırlıyor.


Gençleri salon sporlarına teşvik etmek adına ücretsiz eğitim verdiklerini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Sporda branş ayrımı yapmaksızın gençlerimizi salon sporlarına teşvik etmek adına dalında uzman spor branşları antrenörlerimiz tarafından spor salonlarımızda ücretsiz eğitim veriyoruz. Ailelerin ve ilçe halkını spor tanıtım faaliyetlerimize ilgisi harika ve bu bizi gerçekten çok mutlu ediyor Spora ve sporcuya her alanda destek sağlıyoruz. Özellikle gençlerimizin spora daha çok yönelmelerini sağlamak ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları adına Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile gençlerimizi sporsal faaliyetlere yöneltecek alanları çoğaltıyoruz. Gençlerimiz bizlerin geleceğini oluşturuyor. Bu yüzden onlarla ilgili olan her türlü projeye destek veriyoruz. Bunun yanına spor her yaşta var olan bir olgu. Sağlık için de yapılması gerekiyor. Bu anlamda parklarımıza fitness aletleri kazandırıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Necattin Demirtaş, Mete Adanır, İlkadım, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:45 Kaynak: İHA
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