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İlköğretim Haftasını yürüyerek kutladılar

1 saat önce

Uzun Mustafa İlkokulu, İlköğretim Haftası'nı farklı etkinlikle kutladı.

İlköğretim Haftasını yürüyerek kutladılar, System.String[]

Uzun Mustafa İlkokulu, İlköğretim Haftası'nı farklı etkinlikle kutladı. Öğrencilerine ilköğretim ve okul, okuma ile ilgili sloganların bulunduğu dövizleri alan öğrenciler yürüyerek hem haftalarını kutladılar hem de içinde bulunduğumuz haftanın İlköğretim Haftası olduğunu Düzcelilere gösterdiler.


Geçtiğimiz dönemlerde yaptığı farklı etkinliklerle adını duyuran Uzun Mustafa İlkokulu yeni döneme de hızlı ve farklı bir etkinlikle girdi. Okulun yöneticileri ve öğretmenleri öğrencileri ile birlikte okullarında bir etkinlik yapmaktan ziyade Düzce sokaklarına çıkarak bu haftanın ilköğretim haftası olduğunu vatandaşlara gösterdiler. Öğrenciler başlarında müdür, müdür yardımcıları ve öğretmenleriyle birlikte ellerine aldıkları okuma ve okulun önemini anlatan sözlerin bulunduğu pankart ve dövizlerle Hastane Caddesi'e çıkarak kaldırımlardan Anıtpark'a kadar yürüdüler. Öğrencilerin taşıdıkları dövizleri görmek isteyen Düzceliler, öğrencilere büyük ilgi gösterdiler.


Öğrenciler Anıtpark'ın ardından ise bir alışveriş merkezine gelerek burada mola verdiler. Öğrencileri karşılayan Alışveriş merkezi yöneticileri Hüseyin Avni Kurt ve Sinem Yanar Yangaz, öğrencilere haftalarını kutlayarak iyi bir eğitim yılı diledi. Öğrenciler kısa molanın ardından okullarına geri döndüler. - DÜZCE

Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:23 Kaynak: İHA
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