Son Dakika Haberleri: İlkokul öğrencileri harçlıklarıyla engelli gencin hayalini gerçekleştirdi
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İlkokul öğrencileri harçlıklarıyla engelli gencin hayalini gerçekleştirdi

7 saat önce

Bursa'da ilkokul öğrencilerinin harçlıklarını biriktirerek aldıkları akülü tekerlekli sandalye, Bolu'da yaşayan bedensel engelli gence teslim edildi.

İlkokul öğrencileri harçlıklarıyla engelli gencin hayalini gerçekleştirdi, System.String[]

Bursa'da ilkokul öğrencilerinin harçlıklarını biriktirerek aldıkları akülü tekerlekli sandalye, Bolu'da yaşayan bedensel engelli gence teslim edildi.

Osmangazi Mehmet Aker İlkokulu'nda eğitim gören 40 öğrenci, "Özgürlüğü Hayal Edenlere Umut Oluyoruz Projesi" kapsamında harçlıklarını biriktirmeye başladı. Öğrenciler bir ayda biriktirdikleri 8 bin 500 lirayla akülü tekerlekli sandalye ve çeşitli hediyeler aldı. Akülü tekerlekli sandalye ve hediyeler, Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Kurtlar köyünde yaşayan 21 yaşındaki bedensel engelli Davut Kayabaşı'na verilmek üzere köye getirildi.

Akülü tekerlekli sandalye ve hediyeler, Mudurnu Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Belediye Başkanı Necdet Türker ile diğer ilgiler ve öğretmenler tarafından Kayabaşı'na teslim edildi.

Okul Müdürü Murat Kutlu yaptığı açıklamada, sınıf öğretmenlerinin desteğiyle öğrencilerin 1 ayda biriktirdikleri harçlıklarıyla aldıkları akülü tekerlekli sandalyeyi teslim ettiklerini söyledi.

Hayalini kurduğu akülü tekerlekli sandalyeye kavuşan Davut Kayabaşı, büyük mutluluk yaşadı.

Anne Bahriye Kayabaşı, oğlunun çok sevindiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kayabaşı, Bursa, Bolu, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:52 Kaynak: AA
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