İLKSAN üyesi ilkokul öğretmenleri Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapabilecek - Son Dakika

İLKSAN üyesi ilkokul öğretmenleri Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapabilecek

08.01.2021 13:27

İLKSAN üyesi ilkokul öğretmenleri Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapabilecek Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

İLKSAN üyesi ilkokul öğretmenleri Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapabilecek

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız:

"Böyle bir köklü kuruşta İLKSAN üyesi olan öğretmenlerimizin eğitim birimleri alanında tezsiz yüksek lisans programlarında desteklenmesi bizim için önemli bir husus"

İLKAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz:

"Gazi Üniversitesi'nin eğitim öğretime vermiş olduğu değer, öğretmen yetiştirmeye vermiş olduğu önem bizim için gurur vericiydi"

ANKARA - Gazi Üniversitesi ile İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı arasında İLKSAN üyesi ilkokul öğretmenlerinin Gazi Üniversitesi çatısı altında uzaktan tezsiz yüksek lisans yapabilmelerine olanak sağlayacak bir protokol imzalandı.

Öğretmenlerin mesleki alanda yeterliklerini daha da arttırmak için hazırlanan protokole Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ile İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz imza attı. Öğretmenlerin yüksek lisans yapmalarının kendileri için önemli bir husus olduğunu kaydeden Gazi Üniversitesi Rektörü Yıldız, "Daha önce Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde görev yaparken de memleketimizin önemli bir kuruluşu olan İLKSAN'la iş birliği protokolü yapmıştık. O zaman da yine İLKSAN üyesi değerli öğretmenlerimizin yetişmesine katkıda bulunmaya gayret etmiştik. Allah nasip etti mezun olduğumuz Gazi Üniversitesi'ne rektör olarak Cumhurbaşkanımız tarafından tayin edildik. Türkiye'nin öğretmen yetiştirme alanında en köklü kuruluşu, Cumhuriyetin ilk kurumlarından Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü. Böyle bir köklü kuruşta İLKSAN üyesi olan öğretmenlerimizin eğitim birimleri alanında tezsiz yüksek lisans programlarında desteklenmesi bizim için önemli bir husus. Öğretmenlerimizi elimizden geldiğince çağın donanımlarıyla yetiştirmeye gayret edeceğiz. Bu protokolümüz memleketimiz, milletimiz ve kurumlarımız için hayırlara vesile olsun diyorum" dedi.

"Gazi Üniversitesi, Türkiye'deki eğitim açısından ilk bir içerisindedir"

İmzalanan protokolün ardından açıklamalarda bulunan İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz ise şöyle konuştu:

"İnşallah yapacağımız bu çalışmalardan sonra da üyelerimizin mesleki anlamda yeterliliklerinin arttırılması, yine mesleki anlamda tecrübelerinin arttırılması, dünya görüşlerinin arttırılması açısından yaptığımız bu protokol neticesinde üyelerimiz yüksek lisans yapacaklardır. Bu yüksek lisans konusunda sayın rektörümüzle daha önce görüştüğümüzde bize göstermiş olduğu yakınlık ve ilgiden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah bu kamuoyuna ve üyelerimize yansıdığında buraya olan ilgi artacaktır. Gazi Üniversitesi, Türkiye'deki eğitim açısından bir ilk içerisindedir. Biz gençliğimizden beri hep gördüğümüz, her zaman orada yetişen elemanlarla tanıştığımız zaman Gazi Üniversitesi'nin eğitim öğretime vermiş olduğu değer, öğretmen yetiştirmeye vermiş olduğu önem bizim için gurur vericiydi. Sayın rektörümüzle bu çalışmayı yaptığımızdan dolayı çok mutluyum, gururluyum."

İmzalanan protokol ve yapılan açıklamaların ardından Rektör Yıldız ile Yılmaz günün anısına birbirlerine hediyeler verdiler.

İLKSAN üyesi ilkokul öğretmenleri Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapabilecek
İLKSAN üyesi ilkokul öğretmenleri Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapabilecek
İLKSAN üyesi ilkokul öğretmenleri Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapabilecek
İLKSAN üyesi ilkokul öğretmenleri Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapabilecek

Gazi Üniversitesi, Yönetim Kurulu, Yüksek Lisans, Protokol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İLKSAN üyesi ilkokul öğretmenleri Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapabilecek - Son Dakika


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