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İllerimizden peş peşe kar tatili haberleri geliyor - Son Dakika

İllerimizden peş peşe kar tatili haberleri geliyor

17.01.2022 21:16
İllerimizden peş peşe kar tatili haberleri geliyor

Türkiye'nin çeşitli illerinde kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte tatil haberleri gelmeye başladı. Rize, Bolu, Trabzon, Kayseri, Artvin, Hakkari, Kastamonu, Karabük, Giresun, Ordu, Van, Şırnak, Samsun ve Ardahan'da okullar tatil edildi.

Türkiye'de Ocak ayı etkisini iyice göstermeye başladı. Kar yağışının illerimizi etkisi altına almasının ardından da okullarda tatil haberleri gelmeye başladı. Bolu Valisi Ahmet Ümit, kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini belirtti. Ümit, yazılı açıklamasında, meteorolojik bilgilere göre kentte olumsuz hava koşullarının devam edeceğinin anlaşıldığını belirtti.

RİZE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden yoğun kar yağışı ile buna bağlı riskler nedeniyle bazı ilçelerde eğitime verilen aranın uzatıldığını bildirdi. Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, hava şartlarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların (don, buzlanma) önüne geçilebilmesi amacıyla kararlar alındığını belirtti.

TRABZON'DA DA KAR TATİL VERİLDİ

Trabzon'un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime verilen aranın uzatıldığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden olumsuz hava koşullar nedeniyle Akçaabat, Düzköy, Maçka, Şalpazarı ve ilçelerinde tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

ARTVİN VALİLİĞİ YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 18 Ocak Salı günü olmak üzere Artvin merkez ve ilçelerinde buzlanma ve Kar Yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İlimizde kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın etkili olması nedeniyle ilimiz merkez ve Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ilçelerimizde 18.01.2022 Salı günü (1 gün) eğitim öğretime ara verilmiştir. Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçeleremizde taşıma yoluyla okullarımıza gelen öğrencilerimiz de bu tarihte izinli sayılacaktır. Ayrıca bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

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Türkiye, Trabzon, Rize, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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