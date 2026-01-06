İmalathanede mide bulandıran görüntü! Zabıta bile isyan etti - Son Dakika
İmalathanede mide bulandıran görüntü! Zabıta bile isyan etti

06.01.2026 16:53  Güncelleme: 16:59
Mersin'in Toroslar ilçesinde şalgam üretimi yapan imalathane, hijyenden uzak görüntüsüyle pes dedirtti. Küflenen ürünler imha edilirken bir zabıta işletme sahibine ''Sen bunu kendin yiyip içiyor musun? Allah korusun bu şalgamı sattığın biri hastanelik olsa vebal duyacak mısın?'' diyerek tepki gösterdi.

Mersin Toroslar Belediyesinin açıklamasına göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli çalışma yürüten zabıta ekipleri, Turunçlu Mahallesi'ndeki bir imalathanede denetim yaptı.

ÜRÜNLER KÜFLENMİŞ

Ekipler, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı belirlenen iş yerinde hijyen kurallarına uyulmadığını, şalgamların yerle temas ettiğini ve ürünlerin küflenerek bozulduğunu saptadı.

"VEBAL DUYACAK MISIN?" DİYEREK İSYAN ETTİ

İşletme sahibi M.E. (71) hakkında yasal işlem başlatan ekipler, mühürlenen imalathanedeki yaklaşık 10 ton şalgamı imha etti. Zabıta memuru, denetim sırasında M.E'ye "Sen bunu kendin yiyip içiyor musun? Allah korusun bu şalgamı sattığın biri hastanelik olsa vebal duyacak mısın?" diye tepki gösterdi.

Toroslar, Mersin, Zabıta, Sağlık, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • safetyk45 safetyk45:
    zamanında verilen yollar şimdi arkanızı kollar( dağılın ) zabıta timi küçük başları denetliyorsanız büyükbaşlara,da eyvallah çekmeyin ama aynısı devamkeeee 20 1 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    OE git anana babana içir o şalgamı. 15 0 Yanıtla
  • yxdjwxpmhp yxdjwxpmhp:
    aman ha firma ismi verme admin biz telepati yöntemiyle tahmin ederiz nasıl bir gazeteciliktir bu 14 0 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    hapis cezası verilmeli bir daha yapmasınlar. 7 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmalathanede mide bulandıran görüntü! Zabıta bile isyan etti
