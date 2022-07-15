"İmam düğüne gitti" haberine müftüden açıklama - Son Dakika
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"İmam düğüne gitti" haberine müftüden açıklama

15.07.2022 16:55

"İmam düğüne gitti" haberine müftüden açıklama Zonguldak'ta Sultan Alpaslan camii imamı Mehmet Ali Arslan'ın kimseye haber vermeden izne çıktığı ve bu nedenle cuma namazının kılınmadığı öne sürüldüğü iddialarına İl Müftüsü Aşır Durgun açıklık getirdi.

"İmam düğüne gitti" haberine müftüden açıklama

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Sultan Alpaslan camii imamı Mehmet Ali Arslan'ın kimseye haber vermeden izne çıktığı ve bu nedenle cuma namazının kılınmadığı öne sürüldüğü iddialarına İl Müftüsü Aşır Durgun açıklık getirdi. Durgun, "Hocamız düğün izninde olduğunu yakınında cami olduğu için hocalarında izinli olması sebebiyle görevlendirme yapılmadı" dedi.

Zonguldak'ta Baştarla Mahallesinde bulunan Sultan Alpaslan camii imamı Mehmet Ali Arslan'ın kimseye haber vermeden izne çıktığı ve bu nedenle cuma namazının kılınmaması sonrası yerel basında konu alan haber ile alakalı İl Müftüsü Aşır Durgun, yaşanan durum sonrası açıklama yaptı. Durgun, Sultan Alpaslan camii imamı Mehmet Ali Arslan'ın evlilik nedeniyle kanuni izne çıktığını ve hoca eksikliğinden ve hemen yakınında cami olmasından dolayı camiye imam atanamadığını söyledi.

İl Müftüsü Aşır Durgun, "Öncelikle hepinize hayırlı cumalar diliyorum medyaya konu olan Sultan Alparslan Camii imam hatibi Mehmet Ali Arslan isimli imam hatip kardeşimiz kendi evlilik programı dolayısıyla kanuni hakkı olan yedi günlük izne ayrılmış durumda ve izini dolaysıyla kendi görevli olduğu camide cuma namazı eda edilememiş. Ancak bunum sebebi e şudur sultam Alparslan camimizin hemen 150 metre yakınında Hz. Hüseyin mescidimiz var ve orada görevlimiz var cuma namazı kılınıyor ve yine 150 metre yukarısında Baştarla camimiz var burada da görevlimiz bulunmaktadır. Takdir edersiniz ki Zonguldak'ta yaklaşık bin 525 tane camimiz var ve bu camilerimizde 180 camimizin imam hatibi yok bulunmamakta şu anda. Bayram tatili olması sebebiyle hocalarımızın bir kısmı da izinli olduğundan çoğu camimizde tek görevli bulunduğundan dolayı bu camimize görevlendirme yapılmamış. Gerekçe olarak da hemen yakınında ili tane camimizin bulunması ve resmi dairelerin bulunduğu alan olması ve resmi tatil olması bu nedenle cemaatin az olacağı düşüncesiyle ve çok yakınında iki tane camimizin bulunması sebebiyle burada görevlendirme yapılamamıştır durum bundan ibarettir "dedi.

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Kaynak: İHA

Mehmet Ali Arslan, Zonguldak, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'İmam düğüne gitti' haberine müftüden açıklama - Son Dakika

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