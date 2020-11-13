İmam Hatip mezunlarına yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakim karşısına çıktı - Son Dakika

KATILDIĞI bir televizyon programında İmam Hatip Lisesi mezunları hakkındaki sözleri nedeniyle "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar kadar hapsi istenen Erol Mütercimler hakim karşısına çıktı. Mütercimler, "Bu davadaki sözlerim öz düşüncem olmadığı için savunmuyorum. Kesinlikle kastım yoktur. Bu cümlemden ötürü üzülen insanlardan tekrar özür diliyorum" diyerek beraatini istedi.

Duruşma öncesi KADEM adına basın açıklaması yapıldı. KADEM adına konuşan avukat Müjgan Siyah Çevik, Erol Mütercimler'in sözlerinin İmam Hatip Lisesi öğrenci ve mezunlarının itibarsızlaştırmaya dönük olduğunu belirterek suç olduğunu ve bu hakaretin kabul edilemez olduğunu ifade etti. İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Erol Mütercimler katıldı. Duruşmada, müşteki Bilal Erdoğan ve Mustafa Varank'ı avukatı temsil ederken, İlim Yayma Cemiyeti avukatı da hazır bulundu.

"KASIT YOKTUR"

Kimlik sorgusunda öğretim üyesi olduğunu ve aylık 3 bin lira geliri olduğunu belirten sanık Erol Mütercimler savunmasında, "Sözler bana aittir. O ifadede kesinlikle kasıt yoktur. Benim hocalıkta 42 yılım bitti. 23 yıldır kesintisiz olarak televizyondayım. Öğretim üyeliğim ve programcılığım bölümünde zaman zaman imam hatiplerle ilgili tartışmalar yapıldı. Ben de bu tartışmalara katıldım. Bütün konuşmalarımda o okulların yapısı, müfredatı, ders kitapları, öğretmenlerin niteliği ve okulların sayısı konusunda devamlı eleştiride bulundum. Nasıl iyileştirileceği konusunda bir öğretmen olarak daima düşüncelerimi paylaştım. Ancak bu konuşmalarımda ne bu okulları, ne de bu öğrencileri aşağılamadım. Hakaret etmedim. Bu okulların hiçbir zaman gereksiz olduğunu söylemedim. Tam tersine imam hatip okullarının bir cumhuriyet projesi olduğunu hep söyledim" dedi.

BERAATİNİ TALEP ETTİMütercimler, "Ergenekon'da yargılandım. Düşünce ve tezlerimi her zaman savundum. Ancak bu davadaki sözlerim öz düşüncem olmadığı için savunmuyorum. Kesinlikle kastım yoktur. Bu cümlemden ötürü üzülen insanlardan tekrar özür diliyorum. Suç işlediğimi düşünmüyorum" diyerek beraatini istedi. Avukatı Vildan Yirmibeşoğlu da olayın bir canlı yayın kazası olduğunu belirtti.

MÜŞTEKİLER DİNLENDİDuruşmada, ifade veren müşteki Sebahattin Ataoğlu, "İmam hatip mezunu ve tıp doktoruyum. Programdaki sözlerin suç unsuru oluşturan sözler oluşturduğu açıktır. Suçu örtme amaçlı bir savunma yapılmıştır. Şikayetçiyim" dedi. Müşteki Seyfullah Sevinç de İmam Hatip Der Başkanı olduğunu belirterek şikayetçi olduğunu söyledi.

KATILMA TALEBİNDE BULUNDULARMüştekiler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilal Erdoğan, Şenol Kazancı, Muhammed Emin Demirkan adına avukatı, şikayetçi olduklarını belirterek davaya katılma talebinde bulundu. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) de katılma talebinde bulundu. Katılma talebinde bulunan İlim Yayma Cemiyeti avukatı Selçuk Kar ise sanığın kimlik tespitinde 3 bin lira geliri olduğu beyanının araştırılmasını ve ceza ehliyeti olup olmadığının sorulması için hastaneye sevkini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİMahkeme, suçtan zarar görme ihtimaline karşı İlim Yayma Cemiyeti ve Avcılar İmam Hatip Derneği Başkanı Seyfullah Sevinç'in katılma taleplerini kabul etti. Diğer katılma talepleri ise reddedildi. Program CD'sinin bilirkişiye verilerek rapor istenmesine karar veren mahkeme, sanığın ekonomik durumunun araştırılması ve ceza ehliyeti aldırılması şeklindeki talebini de reddetti. Duruşma ertelendi.



- İstanbul