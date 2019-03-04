İmam Hatipliler iyilikte yarışıyor

Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi, 'İmam Hatipler İyilikte Yarışıyor' projesi kapsamında önceki gün Karamürsel Dereköy Mahallesinde bulunan Ahmet Gazanfer Bilge İşitme Engelliler Orta ve İlkokul öğrencilerini ziyaret etti. Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden proje danışmanı Nezahat Kaçar,Proje hakkında şu açıklamada bulundu; "Okul olarak Hasan Kabadağ, Muhammed Ali Minaz ve Ahmet Nakıt Bayar adlı öğrencilerimiz ve Ahmet Gazanfer Bilge İşitme Engelliler Orta Okulu-İlkokulu öğrencileri ile İyilik projesinde yer aldık.

ONLARIN SESİ OLMAK

Amacımız İşitme engelli öğrencilere, değerli olduklarını hissettirmek, sevgimizi göstermek, sosyalleşmesine katkıda bulunmak ve en önemlisi, onların sesi olmak. İmam Hatip Lisesi olarak özel amacımız namazın önemini kavratmak, namazın zor olmadığını onlara hissettirmek. Allaha kulluk ve namaz noktasında, kendi yaş grubundaki öğrencilerle aynı sorumlulukta olduklarını anlatmak.

İŞARET DİLİ EĞİTİMİ

Proje kapsamında işitme engelli öğrencilere okulumuzu tanıtarak onlara bölümlerini gezdirdik, masa tenisi ve voleybol oynadık, işaret dili ile abdest almayı anlattık, işaret dili ile hutbe okundu namaz kılındı öğrencilerle birlikte öğle yemeği yendi ve ardından işaret dili ile yemek duası yapıldı' dedi