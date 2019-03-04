Son Dakika Haberleri: İmam Hatipliler iyilikte yarışıyor

İmam Hatipliler iyilikte yarışıyor

1 saat önce

Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi, 'İmam Hatipler İyilikte Yarışıyor' projesi kapsamında önceki gün Karamürsel Dereköy Mahallesinde bulunan Ahmet Gazanfer Bilge İşitme Engelliler Orta ve İlkokul öğrencilerini ziyaret etti.

İmam Hatipliler iyilikte yarışıyor, System.String[]

Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi, 'İmam Hatipler İyilikte Yarışıyor' projesi kapsamında önceki gün Karamürsel Dereköy Mahallesinde bulunan Ahmet Gazanfer Bilge İşitme Engelliler Orta ve İlkokul öğrencilerini ziyaret etti. Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden proje danışmanı Nezahat Kaçar,Proje hakkında şu açıklamada bulundu; "Okul olarak Hasan Kabadağ, Muhammed Ali Minaz ve Ahmet Nakıt Bayar adlı öğrencilerimiz ve Ahmet Gazanfer Bilge İşitme Engelliler Orta Okulu-İlkokulu öğrencileri ile İyilik projesinde yer aldık.

ONLARIN SESİ OLMAK

Amacımız İşitme engelli öğrencilere, değerli olduklarını hissettirmek, sevgimizi göstermek, sosyalleşmesine katkıda bulunmak ve en önemlisi, onların sesi olmak. İmam Hatip Lisesi olarak özel amacımız namazın önemini kavratmak, namazın zor olmadığını onlara hissettirmek. Allaha kulluk ve namaz noktasında, kendi yaş grubundaki öğrencilerle aynı sorumlulukta olduklarını anlatmak.

İŞARET DİLİ EĞİTİMİ

Proje kapsamında işitme engelli öğrencilere okulumuzu tanıtarak onlara bölümlerini gezdirdik, masa tenisi ve voleybol oynadık, işaret dili ile abdest almayı anlattık, işaret dili ile hutbe okundu namaz kılındı öğrencilerle birlikte öğle yemeği yendi ve ardından işaret dili ile yemek duası yapıldı' dedi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:36 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis Memuruna Kurşun Yağdıran Şüpheliler, Barda Eğlenirken Yakalandı Son Dakika! Rekabet Kurumu 23 Zincir Market Hakkında Soruşturma Açtı! İşte O Marketler

Osman Kavala'nın da Aralarında Olduğu 16 Sanıklı Gezi Parkı İddianamesi Kabul Edildi Flash TV'nin Kapanma Anı! Ekran Böyle Karardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 18:15:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İmam Hatipliler iyilikte yarışıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]