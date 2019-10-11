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Son Dakika Genel İmam hatiplilerden Barış Pınarı Harekatı'na Fetih Suresi ile destek

İmam hatiplilerden Barış Pınarı Harekatı'na Fetih Suresi ile destek

1 saat önce

İmam hatiplilerden Barış Pınarı Harekatı'na Fetih Suresi ile destekŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde Erkek İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere Fetih Suresi ile manevi destekte bulundu.

İmam hatiplilerden Barış Pınarı Harekatı'na Fetih Suresi ile destek

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde Erkek İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere Fetih Suresi ile manevi destekte bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na yurdun dört bir yanından vatandaşlar tarafından maddi ve manevi destek sağlanıyor. Silopi ilçesinde, öğrenciler bir araya gelerek Kur'an-ı Kerim dersinde Fetih Suresi ile Mehmetçik'e manevi destek verdi. Sınıfta toplanan öğrenciler Fetih Suresi'ni okuyup dua ederek harekatın başarıyla sonuçlanmasını temenni etti.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan meslek dersleri öğretmeni Merve Tonbaş, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e manevi destek sağlamak için Kur'an-ı Kerim dersinde öğrencilerin talebi üzerine Fetih Suresi okuduklarını söyledi. Surenin mealini de okuduklarını belirten Tonbaş, "Manevi anlamda elimizden gelen budur. Öğrencilerimizle beraber Suriye halkı ile operasyondaki askerlerimizin yanındayız" dedi.

"Mehmetçiğimizin ayağına taş değmesin"

Öğrencilerden Ferhat Uslu, Fetih Suresi'ni sınır dışındaki teröristlerle savaşan Mehmtçik'e destek amaçlı okuduklarını belirtti. Mehmetçik'e bolca dua ettiklerini aktaran Uslu, "Allah vatanımızı, birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Allah askerlerimizin, Mehmetçik'lerimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah onların ayağına taş değdirmesin. Allah onları sağ salim ailelerine, vatanlarına dönmeyi tekrar nasip etsin. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin" diye konuştu.

İmam hatiplilerden Barış Pınarı Harekatı'na Fetih Suresi ile destek

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Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:59 Kaynak: İHA
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