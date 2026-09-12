İmam nikahında gelin mehir isteğini arşa çıkardı - Son Dakika
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İmam nikahında gelin mehir isteğini arşa çıkardı

İmam nikahında gelin mehir isteğini arşa çıkardı
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İmam nikahında gelinin mehir şartları şaşırttı. Gelin, Alman markası lüks bir araba istedi ve aracın 2016 modelden eski olmamasını şart koştu. otomobilin mutlaka kırmızı olması gerektiğini söyleyen gelinin art arda sıraladığı isteklerini dinleyen damat ise yalnızca gülümsedi.

Sosyal medyaya düşen bir imam nikahı görüntüsü, gelinin akıllara durgunluk veren mehir talebiyle dikkat çekti. Nikah masasında çıtayı adeta arşa çıkaran gelin, sunduğu detaylı araba listesiyle hem Hocaefendi'yi hem de salondakileri şaşkına çevirdi.

"KIRMIZI OLSUN, 2016 MODEL ALTI KABULÜM DEĞİL"

İmam nikahı esnasında mehir isteği sorulan gelin, hiç tereddüt etmeden hayalindeki aracı sıraladı. "Mehir olarak Mercedes A180 istiyorum" diyen gelinin istekleri bununla da sınırlı kalmadı. İşi şansa bırakmak istemeyen gelin adayının, aracın renginin kırmızı olmasını şart koştu ve "2016 ve aşağısı model kesinlikle olmayacak" diyerek yaş sınırı koydu. 

İmam nikahında gelin mehir isteğini arşa çıkardı

DAMAT SADECE GÜLÜMSEDİ

Gelinin peş peşe sıraladığı bu talepler karşısında gözler damat adayına çevrildi. damadın, bu yüksek maliyetli listede tek bir kelime dahi edemeyip sadece tebessüm etmekle yetindiği anlar saniye saniye kaydedildi.

Gelinin istediği aracın fiyatları ikinci el piyasasında model yılına, kilometresine ve donanım paketine bağlı olarak genellikle 1.100.000 TL ile 2.900.000 TL arasında değişiklik gösteriyor.

"YOL YAKINKEN KAÇ"

Kısa sürede izlenme rekorları kıran görüntüler, sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bir kesim gelinin kendinden emin duruşunu ve net taleplerini takdir ederken, büyük bir çoğunluk ise damat adayına "Geçmiş olsun kardeşim, yol yakınken kaç" yorumlarıyla destek verdi.

Mercedes, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika İmam Nikahı İmam nikahında gelin mehir isteğini arşa çıkardı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • İsmail Aydemir İsmail Aydemir:
    belki şaka olarak söyledi ama yine de hiç hoş değil 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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