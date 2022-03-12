İMAMOĞLU BUGÜN 4-5 GÜNÜN EN YOĞUN KAR YAĞIŞINI YAŞAYACAĞIZ - Son Dakika
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İMAMOĞLU BUGÜN 4-5 GÜNÜN EN YOĞUN KAR YAĞIŞINI YAŞAYACAĞIZ

12.03.2022 10:50

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) açıklamalarda bulundun. İmamoğlu "Bugün Meteoroloji'nin sıkı uyarısı şu; öğlen sonrası yoğun bir kar yağışı ki diğer günlerin tamamı kadar bir kar yağışının bugün beklendiği.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) açıklamalarda bulundun. İmamoğlu "Bugün Meteoroloji'nin sıkı uyarısı şu; öğlen sonrası yoğun bir kar yağışı ki diğer günlerin tamamı kadar bir kar yağışının bugün beklendiği. Belli bölgelerde havanın açık olması, güneşin kendini göstermesi hiçbir vatandaşı lütfen aldatmasın. Bugün bu 4-5 günlük alarmın en yoğun en kar yağışını yaşayacağız" dedi.

İstanbul'da 10 Mart'ta başlayan kar yağışının bugün etkisini daha da arttırması bekleniyor. AKOM'a gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün yağacak kar ile ilgili uyarılarda bulundu.

"SON 30 YILIN EN SOĞUK DERECESİ ÖLÇÜLDÜ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "12 Mart Cumartesi günü, bu sabaha karşı son 30 yılın en soğuk derecesi ölçüldü. Bu gece -4.4 derece ölçüldü. Mart ayının en soğuk gecesini yaşamış olduk. Kuzey kesimlerin çok daha düşük derecelerde olduğu -7,-8 hissedilen de -15 dereceye kadar düştüğü bildirildi" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, "Herkesin zamanında sürece müdahil olmasının ve buna da maksimum seviye 16 milyon İstanbullu hemşerimizin eşlik etmesinin sonucunu da yaşıyoruz. Şu ana kadar kayda değer canımızı sıkan bizi üzen hiçbir hususu, bir olayı yaşamadık. Vatandaşımızın aracıyla yola çıkmaması önemli detaydı. Bugün Meteoroloji'nin sıkı uyarısı şu; öğlen sonrası yoğun bir kar yağışı ki diğer günlerin tamamı kadar bir kar yağışının bugün beklendiği. Belli bölgelerde havanın açık olması, güneşin kendini göstermesi hiçbir vatandaşı lütfen aldatmasın. Bugün bu 4-5 günlük alarmın en yoğun en kar yağışını yaşayacağız. Kar öğleden sonra çok etkili olacak dolayısıyla dışarıya çıkılmamalı, mecbur kalmadıkça asla araba kullanılmamalı" diye konuştu.

İBB Başkanı İmamoğlu "Kar kalınlığı bugün itibariyle, tahminler bazı yerlerde 50 santimetreye kadar çıkabileceği yönünde. Havanın soğuk oluşu şehrin hemen hemen tümüne bir kar yağışının beklenmesi, karın daha etkili tutmasına sebep olacak. Don ve buzlanma riskinin de bugün yarın şehrimizi tehdit edeceğini bütün vatandaşlarımızın bilmesi gerekir. Soğuk havanın rekorunun yanı sıra kar kalınlığı konusunda bile son yıllara dönük bir rekorun mümkün olabileceği konusunda arkadaşlarımın öngörüleri var. Bu konuda görünüyor ki en yoğun kışlardan birini yaşayacağız. Baraj doluluklarımız bugün yüzde 84'ü aştı ki yağan karın etkisi henüz barajlarımızda hissedilmemekte" şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU BUGÜN 4-5 GÜNÜN EN YOĞUN KAR YAĞIŞINI YAŞAYACAĞIZ
İMAMOĞLU BUGÜN 4-5 GÜNÜN EN YOĞUN KAR YAĞIŞINI YAŞAYACAĞIZ
İMAMOĞLU BUGÜN 4-5 GÜNÜN EN YOĞUN KAR YAĞIŞINI YAŞAYACAĞIZ
İMAMOĞLU BUGÜN 4-5 GÜNÜN EN YOĞUN KAR YAĞIŞINI YAŞAYACAĞIZ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İMAMOĞLU BUGÜN 4-5 GÜNÜN EN YOĞUN KAR YAĞIŞINI YAŞAYACAĞIZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: İMAMOĞLU BUGÜN 4-5 GÜNÜN EN YOĞUN KAR YAĞIŞINI YAŞAYACAĞIZ - Son Dakika
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