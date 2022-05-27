İmamoğlu, İbb Çalışanı Kadın Mühendisin Erkek Cinayetine Kurban Gitmesine Tepki Gösterdi: "Çok Acılı ve Öfkeliyiz. - Son Dakika
Üye Girişi

İmamoğlu, İbb Çalışanı Kadın Mühendisin Erkek Cinayetine Kurban Gitmesine Tepki Gösterdi: "Çok Acılı ve Öfkeliyiz.

27.05.2022 14:39
İmamoğlu, İbb Çalışanı Kadın Mühendisin Erkek Cinayetine Kurban Gitmesine Tepki Gösterdi: "Çok Acılı ve Öfkeliyiz.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye şirketlerinden BİMTAŞ’da harita mühendisi olarak çalışan Beril Varol'un Şişli’de erkek cinayetine kurban gittiğinin ortaya çıkması üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Çok acılı ve öfkeli olduklarını belirten İmamoğlu, “Bu şiddet, bu akıl, bu zihniyet bitsin, gitsin artık” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye şirketlerinden BİMTAŞ'da harita mühendisi olarak çalışan Beril Varol'un Şişli'de erkek cinayetine kurban gittiğinin ortaya çıkması üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Çok acılı ve öfkeli olduklarını belirten İmamoğlu, "Bu şiddet, bu akıl, bu zihniyet bitsin, gitsin artık" dedi.

Bu sabah eski sevgilisi olduğu iddia edilen Y.S.B. adlı kişi tarafından Şişli Fulya'daki evinde silahla vurularak öldürülen 28 yaşındaki Beril Varol'un İBB şirketlerinden BİMTAŞ'da 1,5 yıldır harita mühendisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Akıllı şehircilik üzerine çalışan Beril Varol'un bir erkek cinayetine kurban gitmesi üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından "Çok acılıyız ve öfkeliyiz" başlıklı bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Ne yazık ki gencecik bir çalışanımızı, Beril Varol'u erkek şiddeti aramızdan aldı. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenleri ve ailesine başsağlığı diliyorum. Bu şiddet, bu akıl, bu zihniyet bitsin, gitsin artık."

YORUMLAR
500
Şişli'deki eski sevgili cinayetinde can veren genç adamın ağabeyi konuştu: Bir cani yüzünden kardeşim gitti Şişli'deki eski sevgili cinayetinde can veren genç adamın ağabeyi konuştu: Bir cani yüzünden kardeşim gitti Acı Haber Geldi! Bu Sözlerle Duyurdu Acı Haber Geldi! Bu Sözlerle Duyurdu Arş. Gör. Dr. Solaker, 'Medya dili ırkçılığı arttırıyor' Arş. Gör. Dr. Solaker, 'Medya dili ırkçılığı arttırıyor'
Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Harita, Medya, Beril, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu, İbb Çalışanı Kadın Mühendisin Erkek Cinayetine Kurban Gitmesine Tepki Gösterdi: 'Çok Acılı ve Öfkeliyiz. - Son Dakika


Son Dakika
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 17:01:28. #1.11#
SON DAKİKA: İmamoğlu, İbb Çalışanı Kadın Mühendisin Erkek Cinayetine Kurban Gitmesine Tepki Gösterdi: "Çok Acılı ve Öfkeliyiz. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement