İmamoğlu, İbb Çalışanı Kadın Mühendisin Erkek Cinayetine Kurban Gitmesine Tepki Gösterdi: "Çok Acılı ve Öfkeliyiz.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye şirketlerinden BİMTAŞ'da harita mühendisi olarak çalışan Beril Varol'un Şişli'de erkek cinayetine kurban gittiğinin ortaya çıkması üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Çok acılı ve öfkeli olduklarını belirten İmamoğlu, "Bu şiddet, bu akıl, bu zihniyet bitsin, gitsin artık" dedi.

Bu sabah eski sevgilisi olduğu iddia edilen Y.S.B. adlı kişi tarafından Şişli Fulya'daki evinde silahla vurularak öldürülen 28 yaşındaki Beril Varol'un İBB şirketlerinden BİMTAŞ'da 1,5 yıldır harita mühendisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Akıllı şehircilik üzerine çalışan Beril Varol'un bir erkek cinayetine kurban gitmesi üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından "Çok acılıyız ve öfkeliyiz" başlıklı bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Ne yazık ki gencecik bir çalışanımızı, Beril Varol'u erkek şiddeti aramızdan aldı. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenleri ve ailesine başsağlığı diliyorum. Bu şiddet, bu akıl, bu zihniyet bitsin, gitsin artık."