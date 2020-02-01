İmamoğlu, İDTM'ye iş insanı Uğur Fora'yı atadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İmamoğlu, İDTM'ye iş insanı Uğur Fora'yı atadı - Son Dakika

İmamoğlu, İDTM'ye iş insanı Uğur Fora'yı atadı

6 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tun Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve sahibi Uğur Fora'yı fuar koordinatörü olarak atadı.

İmamoğlu, İDTM'ye iş insanı Uğur Fora'yı atadı, System.String[]

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tun Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve sahibi Uğur Fora'yı fuar koordinatörü olarak atadı. Sahibi olduğu 4 şirketin yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Fora, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A.Ş. yönetim kurulu üyeliğine de seçildi.

İBB, İstanbul'da düzenleyeceği fuarlar için hazırlık yapmaya başladı. Başkan İmamoğlu, Fuar koordinatörlüğüne, Tun Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve sahibi Uğur Fora'yı getirdi. Uğur Fora, sahibi olduğu 4 şirketin yönetim kurulu üyeliğinden 15 Ocak 2020 tarihinde istifa etti. Şirketlerdeki hisselerini, Dilek Fora Akgül'e devrederek ayrılan Fora, İBB fuar koordinatörlüğü görevine başladı. İBB yetkilileri, Fora'nın fuar koordinatörü olarak görevlendirildiğini doğruladı.

FORA, İDTM YÖNETİM KURULUNDA

Uğur Fora, İBB'nin yüzde 23,89 hisse ile ortağı olduğu İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A.Ş. (İDTM) yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Fora'nın İDTM'nin yönetim kurulu üyesi olarak atandığına ilişkin yönetim kurulu kararı 24 Ocak 2020 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandı. Fora, uzun yıllar İBB Meclisi'nde Meclis 1. Başkanvekili olarak görev yapan avukat Ahmet Selamet'in yerine İDTM yönetim kurulu üyeliğine getirildi. İDTM yönetim kurulunda İBB'yi temsilen bulunan ikinci üye Eyyüp Karahan'ın yerine ise, İmamoğlu'nun danışmanlarından Ertan Yıldız, 12 Aralık 2019 tarihinde getirilmişti.

İDTM'de İstanbul Ticaret Odası'nın yüzde 41.47, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin yüzde 27.24, İBB'nin yüzde 23.89, Bakırköy Belediyesi'nin yüzde 5, İstanbul Ticaret Borsası'nın yüzde 1.43, İstanbul Sanayi Odası'nın yüzde 0.96 ve İktisadi Kalkınma Vakfı'nın yüzde 0.01 hissesi bulunuyor.


Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:39 Kaynak: DHA
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