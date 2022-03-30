İmamoğlu'na suikast iddiasına takipsizlik kararı - Son Dakika
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İmamoğlu'na suikast iddiasına takipsizlik kararı

30.03.2022 18:47
İmamoğlu'na suikast iddiasına takipsizlik kararı

Ekrem İmamoğlu'na suikast yapılacağına dair mektup gönderildiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Ekrem İmamoğlu'na suikast yapılacağına dair mektup gönderildiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast yapılacağına dair mektup gönderildiği iddiasına ilişkin avukatı Kemal Polat aracılığıyla yapılan suç duyurusunun üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucu verilen takipsizlik kararında, Danıştay saldırısı davasının hükümlüsü Osman Yıldırım'ın cezaevinden bir mektup gönderdiği, gönderdiği mektupta İmamoğlu'nu kastederek 'pimi çekilmiş bir el bombası atılarak' suikast yapılacağının belirtildiği kaydedildi.

Müşteki Ekrem İmamoğlu'nun can güvenliği olmadığı gerekçesiyle şikayette bulunduğu belirtilirken, 'atılı suçların oluşabilmesi için suçun icrai hareketlerine başlanması veya teşebbüs aşamasında kalması gerektiği' aktarıldı.

Kararda ayrıca, 'somut olayda icrai hareket kapsamında veya teşebbüs aşamasında kalabilecek nitelikte cezalandırılmayı gerektirir bir eyleme rastlanmadığından ve suçun yasal unsurlarının oluşmadığından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği' belirtildi.

Verilen karara ise 15 gün içinde itiraz edilebileceği de kaydedildi.

(Sema Demir/İHA)

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Osman Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Suikast, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İmamoğlu'na suikast iddiasına takipsizlik kararı - Son Dakika


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