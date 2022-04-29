İmamoğlu'na Suikast İddiasıyla İlgili Takipsizlik Kararı Kaldırıldı - Son Dakika

Danıştay cinayeti davası hükümlülerinden Osman Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast yapılacağı ihbarıyla ilgili olarak verilen takipsizlik kararı, itiraz üzerine kaldırıldı. İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, "Keyfilik, ısrarlı hak taleplerine bir yere kadar üstün gelebilir. Biz hukuki mekanizmaları çalıştırabileceğimize inandık ve şimdi itirazımız sonucunda soruşturma kaldığı yerden devam ediyor" dedi.

Danıştay davası sanıklarından Osman Yıldırım, cezaevinden bir mektup yazarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast yapılacağı ihbarında bulunmuştu. İhbar sonrası İmamoğlu'nun avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesi vermişti. Savcılık ise sadece bir günlük inceleme sonucunda, henüz saldırı gerçekleşmediği gerekçesiyle 25 Mart 2022 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti.

İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, savcılığın takipsizlik kararına itiraz etti. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, İmamoğlu'nun itirazının kabulüne, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılmasına ve soruşturma dosyasının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iadesine karar verdi.

Takipsizlik kararının kaldırılmasına ilişkin karar şöyle:

"Müştekinin şikayeti üzerine başlatılan hazırlık soruşturması sonucu her ne kadar 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'tehdit' suçlarından şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ise de; şüphelinin ifadesinin alınmadığı, şüphelinin ifadesinin alınarak sonuca göre hukuki değerlendirme yapılması gerekirken eksik soruşturma ile kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesinin usul ve yasaya uygun olmadığı anlaşılmış olup, müşteki itirazının CMK'nın 173/3 madde ve fıkrası uyarınca kabulüne dair karar vermek gerekmiştir."

AVUKAT POLAT: ACİLEN TEDBİR ALINMASINI BEKLİYORUZ

İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, kararı Twitter hesabından paylaştı. Polat, "Keyfilik, ısrarlı hak taleplerine bir yere kadar üstün gelebilir! Biz hukuki mekanizmaları çalıştırabileceğimize inandık ve şimdi itirazımız sonucunda soruşturma kaldığı yerden devam ediyor. Bu karardan sonra, emniyetin daha önce almadığı tedbirleri acilen almasını bekliyoruz" dedi.